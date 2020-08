The Crown: Ecco quale attrice sarà Diana nelle stagioni 5 e 6

La quinta stagione di The Crown non uscirà prima del 2022 ma il cast sta piano piano prendendo forma. Fortunatamente, il pubblico potrà godersi probabilmente già in autunno la quarta. Netflix ha inoltre sorpreso tutti con la decisione di chiudere la serie sulla vita dei reali inglesi con la sesta stagione. Ecco gli ultimi arrivi nel cast delle stagioni finali!

Jonathan Pryce vestirà i panni del consorte di Elisabetta II in The Crown 5 e 6 (i dettagli qui). Poche ore fa Netflix ha annunciato anche quale attrice avrà il difficile compito di interpretare la principessa Diana nelle stagioni finali: Elizabeth Debicki. Nella terza stagione Emma Corrin ha avuto il privilegio di questo ruolo (guarda le foto qui) che proseguirà nella quarta. La somiglianza tra le due donne è davvero impressionante. Elisabeth Debicki è un’attrice australiana che potete aver visto nel Il Grande Gatsby e che sarà anche in Tenet, il nuovo film di Christopher Nolan.

Lo spirito e le azioni della principessa Diana vivono ancora nel cuore di molte persone, ha detto l’attrice dopo l’annuncio. Per me è un onore e un privilegio unirmi a questa serie straordinaria che mi ha letteralmente rapita dal primo episodio. Ci sarà un recasting anche di altri personaggi come Carlo e Camilla che però non sono ancora stati annunciati. Per ora siamo curiosi di vedere la quarta in cui ci sarà anche il ritorno di Claire Foy, probabilmente per flashback. Ci sarà poi molto spazio per Diana e inizieremo a proiettarci nell’onda di scandali che sarà il tema di fondo della quinta parte.

Ecco l’annuncio della scelta per l’attrice di Diana in The Crown 5 e 6:

Elizabeth Debicki will play Princess Diana in the final two seasons of The Crown (Seasons 5 and 6). pic.twitter.com/Z3CjHuJ56B — The Crown (@TheCrownNetflix) August 16, 2020