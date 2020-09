Addison Rae spiega come avere successo su TikTok

Addison Rae si sta aprendo sui retroscena dei suoi video TikTok! La 19enne star di TikTok è la seconda persona più seguita sulla piattaforma e condivide ora i suoi segreti.

Durante l’ultimo episodio del suo podcast Mama Knows Best, Addison ha rivelato quanto tempo le ci vuole per imparare i balli, per la sua preparazione e altro ancora.

TikTok è come un modo divertente per me di esprimermi e connettermi con altre persone e creare relazioni con tutto. Ovviamente, con questo arriva la realizzazione di un video. A volte è un processo, non sempre ci vuole una sola prova e il gioco è fatto. Fortunatamente, sono migliorata al punto che se conosco un ballo è super facile farlo e fatto, ma sono sempre un po’ perfezionista. Per me, di solito mi ci vogliono dai tre ai cinque minuti [per imparare un ballo]. Le stesse mosse sono in quasi tutti i balli TikTok, si tratta solo di cambiare l’ordine e poi fare le facce che voglio o avere l’atteggiamento o qualsiasi cosa divertente del genere.

Per quanto riguarda il dietro le quinte dei suoi video, ha detto che a volte il suo fratellino Lucas “è un piccolo moccioso”, come possono essere un po’ tutti i fratellini.

Non succede mai nulla dietro le quinte dei miei TikTok come se fossero tutti molto divertenti e ridiamo tutto il tempo. Non prendiamo nulla troppo sul serio quando pubblichiamo video perché si tratta solo di essere se stessi e di divertirsi. Ma, penso che con la nostra famiglia TikTok, a volte litigheremo perché Lucas a volte è un moccioso.

Come fare successo su TikTok secondo Addison Rae

La ballerina ha poi dato un consiglio a chi è utente della piattaforma e sogna di fare molte visualizzazioni come lei. I suggerimenti di Addison per realizzare un buon video TikTok includono: