I Q4 saranno ospiti di un programma su Rai 2: ecco quale!

I Q4 presto faranno il loro debutto sul piccolo schermo! Come se non fosse già abbastanza famosa, una delle crew italiane più amate fa parte del cast di un nuovo programma su Rai 2 che andrà in onda molto presto. Si tratta di Giovani e Famosi, una docu-serie di sei puntate da 52 minuti che andrà in onda a partire dal 6 ottobre su Rai 2, in seconda serata.

Clicca qui per comprare il libro Fratelli per sempre!





Giovani e famosi, i protagonisti

Giovani e famosi è in realtà la quarta serie di documentari sui giovani e arriva dopo Giovani e ricchi, Giovani e…, Giovani e Influencer, gestiti tutti da Alberto D’Onofrio in veste di autore e conduttore. Ecco di cosa tratterà il programma, come riportato da MaridaCaterini.it.

Questa volta D’Onofrio racconta i giovani che sono diventati famosi in vari settori: la musica, lo sport, la nutrizione, il social e il web. Le sei puntate mettono in evidenza che, spesso, il successo non è arrivato facilmente. I protagonisti lo hanno inseguito con caparbietà ed hanno hanno dovuto confrontarsi anche con difficoltà, timori, aspirazioni inizialmente disattese. Alcuni hanno compreso, sulla propria pelle, che spesso, la notorietà è fonte di sofferenza e di disagi.

Quando potremo vedere i Q4 su Rai 2?

Reduci dal successo del loro libro, Fratelli per Caso, i Q4 ma anche Marta Losito sono i protagonisti della quinta puntata della docu-serie. I Q4 sono una crew di creators nata principalmente su Tik Tok. I componenti sono: Gianmarco Rottaro, Diego Lazzari, Lele Giaccari e Tancredi Galli. Marta Losito è considerata una delle tiktoker più importanti e seguite in Italia.

Un programma ricco di protagonisti amati dalla generazione Z quello di Giovani e Famosi, anche per quanto riguarda la musica. La terza puntata sarà incentrata sulle rapper Chadia Rodriguez e Luna Melis. Per la televisione, invece, troveremo Nicole Rossi che ha mosso i primi passi come alunna de Il Collegio e come concorrente di Pechino Express.