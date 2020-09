The Batman: Robert Pattinson è positivo al Covid-19!

Nel Regno Unito, le riprese di The Batman sono ricominciate da pochi giorni, ma hanno già subito in nuova battuta d’arresto, poiché un Membro della crew è risultato positivo al Covid 19.

L’annuncio è stato dato attraverso un post su Twitter:

Production on The Batman has halted due to coronavirus.https://t.co/vd9nJ3jpFT — Anthony Breznican (@Breznican) September 3, 2020





Indiscrezioni vorrebbero che fosse proprio Robert Pattinson, l’interprete del cavaliere oscuro, la persona colpita dal corona virus. in ogni caso la persona interessata è stata isolata secondo i protocolli stabiliti.



La pellicola diretta da Matt Reeves, che si dice sia una versione più grintosa e realistica delle precedenti, è già stata costretta a chiuderla a causa della pandemia.



Secondo quanto dichiarato il film dovrebbe arrivare nelle sale statunitensi a ottobre 2021, ma alla conclusione dei lavori mancherebbero ancora tre mesi di materiali da girare. Speriamo che nonostante questa interruzione a causa dell’emergenza Covid possano mantenere inalterati i loro programmi.



In occasione della convention on line DC FanDome, è stato reso pubblico Il teaser trailer di The Batman, nel quale è possibile intravvedere i personaggi principali:

-- Robert Pattinson, nei panni dell’Uomo Pipistrello,

– Colin Farrell, che impersonerà di Pinguino,

– John Turturro, che sarà il boss mafioso Carmine Falcone,

– Paul Dano, alias l’Enigmista,

– Zoe Kravitz, Catwoman,

– Andy Serkis, Alfred,

– Peter Sarsgaard nei panni del procuratore distrettuale di Gotham City, Gil Colson.

e l’immancabile Batmobile.

Qui di seguito potete vedere Il teaser trailer di The Batman

The Batman - DC FanDome Official Teaser

Watch this video on YouTube

Al momento non è dato sapere quanto durerà questa interruzione delle riprese né siamo a conoscenza delle reali condizioni di salute di Robert Pattinson, ma non vediamo l’ora di scrivervi che tutto è tornato alla normalità.

Voi cosa ne pensate?