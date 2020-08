The Batman: ecco il primo trailer del film (senza Alfred)

Finalmente è stato reso noto il primo trailer dell’attesissimo film di The Batman, con Robert Pattinson nel ruolo del protagonista. Stranamente, nel filmato non si è ancora visto Alfred, interpretato in questa occasione da Andy Serkis. Il trailer di The Batman è stato reso noto nel corso del DC Fandome, evento online in cui vengono dati in tempo reale aggiornamenti, curiosità e news sull’universo DC. Il film è diretto da Matt Reeves. Il teaser, dalle atmosfere inquietanti e oscure (come ogni film di Batman che si rispetti) è accompagnato dal brano Something in the Way dei Nirvana. Il teaser trailer è arrivato a qualche giorno di distanza dalla pubblicazione del logo e del poster ufficiale.

UN BATMAN ANCORA PIÙ CRUDO

Dalle prime immagini rese note del film, sembra che il Batman interpretato da Robert Pattinson sia, in qualche modo, più crudo e oscuro rispetto alle sue versioni cinematografiche del passato. Il regista Matt Reeves, pur non esplicando dettagli precisi circa la trama, ha dichiarato che il film non affronterà le origini dell’uomo pipistrello, ma vedremo un uomo alle prese con il superamento di alcuni problemi, in primis un trauma. Probabilmente, Reeves si riferisce all’uccisione di Thomas e Martha, i genitori di Bruce Wayne, avvenuta quando il protagonista era ancora un bambino. Batman si aggirerà per una Gotham più corrotta e infernale che mai.

IL CAST

Qui di seguito proponiamo il cast degli attori che appariranno in The Batman:

Bruce Wayne/Batman: Robert Pattinson

Selina Kyle/Catwoman: Zoe Kravitz

Andy Serkis: Alfred

Edward Nygma/Enigmista: Paul Dano

Oswald Cobblepot/Pinguino: Colin Farrell

John Turturro: Carmine Falcone

Commissario James Gordon: Jeffrey Wright

Ricordiamo come le riprese di The Batman siano iniziate a gennaio, per poi essere momentaneamente interrotte a causa della pandemia da coronavirus. Come leggiamo dal Corriere della sera, il film continuerà a essere girato a settembre. La pellicola uscirà nel corso del 2021. Qui di seguito il trailer di The Batman.

The Batman - Il primo trailer italiano del cinecomic con Robert Pattinson

Per aggiornamenti su The Batman e altri film in uscita continuate a seguirci!