Mancano poche ore a “Chi vincerà LA PARTITA DEL CUORE ? – Edizione Speciale 2020”!

Questa sera, giovedì 3 settembre, allo Stadio Bentegodi di Verona, si sfideranno 4 squadre per un evento imperdibile che sarà trasmesso in diretta in prima serata su Rai 1 (ore 21.25), condotto da CARLO CONTI.

LA PARTITA DEL CUORE, storico appuntamento con la NAZIONALE CANTANTI, quest’anno si presenta infatti con una 29esima edizione ricca di novità, dedicata ai lavoratori dello spettacolo.

Le 4 squadre, capitanate da ALESSANDRA AMOROSO, MASSIMO GILETTI (che sostituisce Raoul Bova, precedentemente annunciato), GIANNI MORANDI e SALMO portano sul campo artisti, calciatori e lavoratori dello spettacolo!

Tra i protagonisti (in ordine alfabetico): BOB SINCLAIR, BORO BORO, BUGO, CHRISTIAN PANUCCI, CLEMENTINO, DIDA (Nelson de Jesus Silva), ERMAL META, EROS RAMAZZOTTI, FEDE, MILENA BERTOLINI, NICOLA VENTOLA, PAOLO BONOLIS, PAOLO MALDINI, PIO E AMEDEO, RIKI, STEFANO PIOLI e tanti altri!

Le 4 squadre si sfideranno in 2 partite eliminatorie da 30 minuti ciascuna e le 2 vincitrici si contenderanno la finale di “Chi vincerà LA PARTITA DEL CUORE ? – Edizione Speciale 2020”.

LA PARTITA DEL CUORE : uomini e donne, scenderanno in campo per aiutare i lavoratori dello spettacolo.

Sarà un’edizione speciale de LA PARTITA DEL CUORE, con una formula innovativa ideata da GIANMARCO MAZZI e GIANLUCA PECCHINI per la NAZIONALE CANTANTI, quest’ultima svolge il ruolo di “game master” coordinando tutte le varie fasi della preparazione dell’evento, con la guida del suo presidente ENRICO RUGGERI e l’organizzazione generale a cura di GIANLUCA PECCHINI con GIANMARCO MAZZI.

Fino al 21 settembre sarà attivo il numero solidale 45588 (messo a disposizione dall’Associazione La Partita del Cuore Umanità senza Confini Onlus) è possibile donare 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari WINDTRE, TIM, Vodafone, PosteMobile, Coop Voce. Sarà possibile donare 5 o 10 euro da rete fissa TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e 5 euro per le chiamate da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile.

Il ricavato complessivo, al netto dei costi, andrà a confluire nel fondo “COVID 19 – Sosteniamo la musica” di MUSIC INNOVATION HUB, con il supporto di Spotify e promosso da FIMI – Federazione Industria Musicale Italiana, a fianco della filiera musicale italiana con lo scopo di supportare musicisti e professionisti del settore in questo momento di crisi globale.

Cosa ne pensate di questa edizione de LA PARTITA DEL CUORE e dello scopo solidale abbracciato quest’anno?