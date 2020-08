Catwoman: prevista una serie tv con Zoe Kravitz (Rumors)

Sul web nelle ultime ore stanndo circolano alcuni rumor riguardo un possibile spin-off di The Batman, nuovo film in lavorazione sul cavaliere oscuro, con Robert Pattinson come protagonista. Stiamo parlando della possibile serie tv di Catwoman, che vedrebbe Zoe Kravitz nei panni della nemica (redenta nei fumetti) di Batman. Ricordiamo come la stessa Kravitz vestirà i panni di Catwoman anche in The Batman. Al momento solo voci di corridoio, nulla di accertato. Eppure, il rumor reso noto da Cinema spot avrebbe un fondo di verità. Sembra che in casa HBO siano state prese delle decisioni in merito alla produzione del serial spin-off. Dopo l’annunciata serie incentrata sul dipartimento di polizia di Gotham city, la metropoli DC potrebbe ospitare anche le avventure di Selina Kyle.

CATWOMAN: UNA SERIE AMBIENTATA NELL’UNIVERSO DI THE BATMAN

Sembra che sia in corso di creazione un vero e proprio universo narrativo incentrato sulla serie cinematografica The Batman con protagonista Robert Pattinson. Le avventure del cavaliere oscuro, della GCPD e della possibile serie incentrata su Catwoman alimenterebbero il franchise. Il ruolo sulla gatta ladra di Gotham, anche in questo caso, sarebbe affidato a Zoe Kravitz. Come informa Everyeye, la serie potrebbe essere tanto un prequel con protagonista la giovane Selina Kyle e le sue prime azioni nel mondo del crimine prima dell’arrivo di Bruce Wayne, oppure un sequel del film. In tal caso l’ipotesi si basa sul fatto che Selina non diventerà Catwoman nel film con Pattinson, bensì in seguito. Anche se a dire il vero non sarebbe tanto plausibile un simile scenario.

THE BATMAN: IL CAST

Qui di seguito proponiamo il cast di The Batman, che dovrebbe uscire nelle sale cinematografiche l’1 ottobre 2021:

Robert Pattinson: Batman/Bruce Wayne

Zoe Kravitz: Catwoman/Selina Kyle

Paul Dano: Enigmista/Edward Nigma

Jeffrey Wright: James Gordon

Andy Serkins: Alfred Pennyworth

John Turturro: Carmine Falcone

Colin Farrel: Pinguino/Oswald Cobblepot

Per aggiornamenti su Catwoman e altre serie tv continuate a seguirci!