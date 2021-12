The Batman sarà ispirato a Kurt Cobain: le nuove foto con Robert Pattinson

È ufficiale, The Batman è il film più atteso del 2022. Tra polemiche e plausi di chi crede che i cinecomic stiano ridando linfa al cinema, questo film si prepara ad attirare in sala un pubblico davvero molto vasto. L’obiettivo è ovviamente quello di avvicinarsi, se non di replicare, il successo ottenuto in questi giorni da Spider-Man: No Way Home.

Diretto da Matt Reeves, The Batman vedrà come protagonista Robert Pattinson che possiamo vedere in una nuova foto uscita in anteprima esclusiva su Empire che, tra l’altro, ha dedicato la nuova copertina proprio a questo film.

La copertina con l’uomo pipistrello

Nel cast del film vedremo anche Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Barry Keoghan, Jayme Lawson, Andy Serkis e Colin Farrell.

A proposito del film

In una recente intervista con il giornale, il regista ha affermato di essersi ispirato all’iconico cantante dei Nirvana, Kurt Cobain, per il look del suo supereroe. Un legame quello con i Nirvana non casuale. Lo stesso Reeves ha rivelato di ascoltare le canzoni della bad durante la scrittura della sceneggiatura; inoltre il primo trailer aveva come colonna sonora la famosa Something In The Way.

In una delle foto in anteprima possiamo anche dare una prima occhiata a Zoe Kravitz, che interpreterà Catwoman.

Non ci resta che aspettare di saperne di più e, ovviamente, l’uscita del film nei cinema. The Batman è programmato per uscire nelle sale il 3 marzo 2022.