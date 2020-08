Le strade del male: il poster del film Netflix con Robert Pattinson e Tom Holland

America, Ohio, dintorni di Knockemstiff. Alla fine della Seconda guerra mondiale, Willard Russel fa ritorno a casa dopo essere stato spedito a combattere nel Pacifico. Una volta recuperata la propria vita da civile, incontra Charlotte, che fa la cameriera in un coffee-shop, e la sposa avendo poi da lei un bellissimo bambino, Arvin.

Mentre Willard e Charlotte affrontano gioie e problemi di ogni giorno progettando insieme il futuro, e il piccolo Arvin cresce rispettando gli insegnamenti del padre su ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, seguiamo le bizzarre avventure di altri personaggi tra l’Ohio e il West Virginia, destinati, dopo che Charlotte sarà uccisa improvvisamente da una malattia e Willard per il dolore avrà perso la ragione, a incrociare a vita dello stesso Arvin: tra questi, una coppia di serial killer psicopatici, Carl e Sandy, e due vagabondi, il predicatore Roy e lo storpio chitarrista Theodore, entrambi in fuga dalla legge?

Le strade del male, acclamato in patria come un’opera straordinaria paragonabile per forza e intensità alla narrativa di Truman Capote e Flannery O’Connor, racconta di un’America profonda in cui Bene e Male coesistono e lottano tra di loro fino alle estreme conseguenze, e di un ragazzo costretto a crescere molto in fretta per affrontare il proprio destino.