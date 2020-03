Alessandro Cattelan e gli Street Clerks ha deciso di sensibilizzare il loro pubblico sull’importanza di lavarsi le mani con un brano “anti-contagio“. una canzone dalle tipiche sonorità latine che ha tutte le caratteristiche per diventare un tormentone tutorial.

#EPCC - Alessandro Cattelan e il tormentone "Frota" per lavarsi le mani

Il brano è stato scritto in uno “spagnolo” un po’ rivisitato, mescolando la spiegazione dettagliata su come ci si lava le mani con la proposta di un ragazzo che vuole uscire a ballare con una bella infermiera che, però, gli dà il due di picche ricordandogli della quarantena.

Il conduttore tv ha registrato il video da casa avvalendosi di numerose star collegate online: Luca Argentero e Cristina Marino, Emma Marrone, Elisabetta Canalis, Papu Gomez, Jake La Furia, Miriam Leone, Frank Matano, Francesca Michelin, Gregorio Paltrinieri, Federico Russo, Ludovica Sauer e Bebe Vio. Insieme a loro ci sono gli Street Clerks, Marco Villa e Carlo Crocchiolo.

La Frota in fatti in spagnolo significa strofinare, e in senso di questo testo è proprio quello di ricordare che bisogna lavare spesso le mani.

Alessandro Cattelan -- La frota

Ahora un bel juego insieme haçemos,

con l’agua corrente las manos bagniamo

Estamos pronti per iniziare,

En las manos sapone podemos versare,

palmo su palmo muy bien sfreghiamo,

Asì ben pulite las manos tendremos.

Dorso y palmo facciamo incontrare,

e con cura empezamos a strofinare

Salimos a bailar, bonita morena

no chico no chico, estoy en cuarentena

Salimos a bailar, bonita infermiera

no chico no chico, estoy en cuarentena

Ahora el pollice frizioniamo,

con l’aiuto dela otra mano,

Despues sulla palma dei cerchi facciamo,

entrambes las manos poi ripetiamo.

Sciacquiamo con l’agua todo muy bien,

che maravilla curare l’igien

Se ha ya terminado: salvietta prendemos,

le mani per bene ahora asciughiamo.

Salimos a bailar, bonita morena

no chico no chico, estoy en cuarentena

Salimos a bailar, bonita infermiera

no chico no chico, estoy en cuarentena