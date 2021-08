The Batman: il nuovo trailer sarà mostrato nel corso del DC Fandome

Nel corso del DC Fandome si tornerà a parlare di The Batman, l’atteso film con Robert Pattinson nelle vesti di un giovane Cavaliere Oscuro durante i primi anni di attività a Gotham City. Durante l’evento sarà mostrato un nuovo trailer del film. Si attendono novità anche per altri lungometraggi targati DC come The Flash, Shazam! Fury of the Gods, Black Adam e Aquaman and The Lost Kingdom. Il DC Fandome tornerà anche quest’anno, precisamente il 16 ottobre prossimo. Ricordiamo come l’evento, completamente virtuale, offrirà in tempo reale gli aggiornamenti su film, fumetti, serie tv e videogames riguardanti il DC Universe.

THE BATMAN: IL RITORNO AL DC FANDOME

Lo sappiamo, è da diverso tempo (circa due anni) che si sta parlando di The Batman. Nonostante alcune immagini è il primo trailer della pellicola, il titolo cinematografico non è ancora disponibile nelle sale. Purtroppo il Covid-19 ha ritardato i lavori di produzione, senza contare che lo stesso Robert Pattinson era risultato, al suo tempo, positivo al Sars Cov 2. Ora però le cose sono destinate a cambiare e nel corso del DC Fandome ci saranno ghiotte novità su The Batman e non solo. La prima edizione dell’evento è stata proposta nel 2020 a seguito della pandemia da Covid-19. In quell’occasione sono stati presentati i trailer di The Batman e Suicide Squad di Rocksteady: Kill the Justice League.

ASPETTIAMOCI GRANDI ANNUNCI

Tramite un comunicato stampa, DC Fandome ha anticipato qualcosina su ciò che i fan possono aspettarsi tra un paio di mesi. Riguardo al cinema, ci saranno diverse novità su alcuni annunci fatti lo scorso anno. Sicuramente, la novità più attesa è il precitato trailer di The Batman, che dopo diversi rinvii, come conferma IGN, sarà presentato in anteprima il 4 marzo 2022. Ci saranno, come se non bastasse, aggiornamenti su Black Adam, The Flash, Aquaman 2 e Shazam 2.

Per aggiornamenti su The Batman e altri film in uscita continuate a seguirci