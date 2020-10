The Batman, brutta notizia per i fan: confermato lo slittamento

Duro colpo per i fan del cavaliere oscuro: è stato confermato lo slittamento di The Batman. Il lungometraggio supereroistico con protagonista Robert Pattinson dovrebbe ora uscire nelle sale cinematografiche al 4 marzo 2022. Pattinson, l’ex vampiro Edward Cullen di Twilight, è risultato infatti positivo al Covid-19. La pandemia da coronavirus sta logorando fortemente il settore cinematografico. Inizialmente, il film sarebbe dovuto uscire a ottobre 2021. Tra i vari titoli slittati citiamo Dune, comunicato ieri in tarda serata, ma anche altri film (oltre a The Batman) dedicati agli eroi DC: The Flash, Black Adam e Shazam 2. Dal sito di Tom’s Hardware leggiamo le uscite aggiornate dei titoli cinematografici legati al DCEU:

The Batman: dal 1° ottobre 2021 al 4 marzo 2022

The Flash: dal 3 giugno 2022 al 4 novembre 2022

Shazam: Fury of the Gods: dal 3 novembre 2022 al 2 giugno 2023

Black Adam: dal 22 dicembre 2021 a data ancora da decidere

THE BATMAN SLITTA: ARRIVEDERCI ‘BATSY’

Dovremo attendere circa due anni prima di poterci gustare il nuovo film dedicato a Batman. Robert Pattinson è, infatti, risultato positivo al coronavirus e le riprese si sono di nuovo fermate per questioni di forza maggiore. Ricordiamo come The Batman esplorerà i primi anni di un giovane Bruce Wayne nei panni del cavaliere oscuro, in una Gotham in cui i criminali la fanno da padroni. Diversi i villain storici del giustiziere della notte che appariranno nel lungometraggio, tra cui Carmine Falcone, Pinguino e l’Enigmista. Quest’ultimo, da come fatto capire nel trailer, dovrebbe essere il boss principale della storia.

PAURA ANCHE PER WONDER WOMAN 1984

Al momento c’è anche paura per un eventuale slittamento di Wonder Woman 1984, nuovo film dedicato alla principessa delle amazzoni di Themiscyra con Gal Gadot nei panni della protagonista. Al momento la data di uscita italiana di Wonder Woman 1984 è fissata al 14 gennaio 2021. Negli Stati Uniti uscirà qualche settimana prima: il 25 dicembre di quest’anno. In un primo momento il film era previsto nelle sale il 2 ottobre del prossimo anno.

Tristi per lo slittamento di The Batman? Dite la vostra!