Testo Stupefacente Alfa: ecco dove potete ascoltare la canzone dell'artista genovese!

Alfa: ecco di cosa parla il disco Before Wanderlust

Esce oggi, 14 maggio, in tutte le piattaforme di streaming e negli online store Nord, il primo vero disco di Alfa!

Dopo il grande successo di Before Wanderlust, l’artista genovese ci riporta in viaggio, questa volta seguendo la stella polare.

Qui sotto trovate audio e testo della canzone!

Testo Stupefacente Alfa

Io c’ho un’isola in mente in cui sto in isolamento

Mi scivoli dalle mani come sabbia e vai via

Se è vero che una canzone è una perdita di tempo

Sono pronto a buttare tutta la vita mia

Io ci provo

Però non mi fido più

Non mi fido

Non mi fido più di te

Cerco il tuo ricordo imperfetto

In qualche cassetto da me

Tra un milione di se

(Rit.)

Di notte un fantasma mi chiede “Non dormi?”

E balla nel buio dentro alla mia stanza

Siam fatti della stessa sostanza dei sogni

Ma per fare bei sogni ci serve una sostanza

Che è come te

Stupefacente

Che è come te

Stupefacente

Quanto mi sembra vuoto questo mio appartamento

Anche se l’arredamento è arrivato da un po’

Ma non ho voglia di scartare i mobili

Continuo a muovermi tra sabbie mobili

E tutti quei sogni nel cassetto

Se lo tieni aperto van via

Non è colpa mia

(Rit.)

Di notte un fantasma mi chiede “Non dormi?”

E balla nel buio dentro alla mia stanza

Siam fatti della stessa sostanza dei sogni

Ma per fare bei sogni ci serve una sostanza

Che è come te

Stupefacente

Che è come te

Stupefacente

Che è come te

Stupefacente

Che è come te

Stupefacente