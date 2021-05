Testo Non ricordo il nome Alfa: ecco dove potete ascoltare la canzone dell’artista genovese!

Alfa: ecco di cosa parla il disco Before Wanderlust

Esce oggi, 14 maggio, in tutte le piattaforme di streaming e negli online store Nord, il primo vero disco di Alfa!

Dopo il grande successo di Before Wanderlust, l’artista genovese ci riporta in viaggio, questa volta seguendo la stella polare.

Qui sotto trovate audio e testo della canzone!

(Rit.)

Se cambia il meteo cambio umore

Tu sei partita e io in stazione

Nemmeno la nostra canzone

Non la riesco più ad ascoltare

Facciamo piccole le ore

Anche se sarà un grande errore

Non mi ricorderò più il nome

Di quel pezzo che amavi cantare

Se cambia il meteo è un’alluvione

Tu sbagli ad amare

Io ho sbalzi d’umore

Ok

Ti ho dato il primo bacio mentre

Era mezzanotte

E noi in mezzo al niente

E se ci pensi

Noi certe sere

Sembriamo un po’ come le stelle

Vogliam cadere

Io voglio stare come foglie

In aria leggere

Per poi tornare anche più forte

Dopo la neve

Prendo il respiro però perdo il fiato

Che se ti parlo poi è fiato sprecato

Tu sei un errore che non ho imparato

E adesso odio tutto ciò che ho amato

(Rit.)

Se cambia il meteo cambia umore

Tu sei partita e io in stazione

Nemmeno la nostra canzone

Non la riesco più ad ascoltare

Facciamo piccole le ore

Anche se sarà un grande errore

Non mi ricorderò più il nome

Di quel pezzo che amavi cantare

Io passo dal sapere di te e del tuo profumo

Al non sapere niente di te e del tuo futuro

Sai faccio notti in bianco anche se il cielo fuori è scuro

Che ho bevuto tutto quanto

E tu hai mandato tutto in fumo ok

Io voglio essere più di un cantante

Più del mio nome d’arte

Non sono Alfa ma Andre

Ed ho giocato molto bene le mie carte

Sembrava un poker d’assi

Era una mano come tante

Ma chi voglio prendere in giro

Non era una mano come tante

Volevo solo darmi un tono interessante ma

C’ho messo tutto me e

tu mi hai messo da parte

(Rit.)

Se cambia il meteo cambia umore

Tu sei partita e io in stazione

Nemmeno la nostra canzone

Non la riesco più ad ascoltare

Facciamo piccole le ore

Anche se sarà un grande errore

Non mi ricorderò più il nome

Di quel pezzo che amavi cantare