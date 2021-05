Testo Non la ascoltare Alfa feat. Ariete: ecco dove potete ascoltare la canzone dell’artista genovese!

Alfa: ecco di cosa parla il disco Before Wanderlust

Esce oggi, 14 maggio, in tutte le piattaforme di streaming e negli online store Nord, il primo vero disco di Alfa!

Dopo il grande successo di Before Wanderlust, l’artista genovese ci riporta in viaggio, questa volta seguendo la stella polare.

Qui sotto trovate audio e testo della canzone!

Testo Non la ascoltare

Sin da quando ero piccolo amo fare sogni a letto

Ma sogni troppo grandi

Per restare in un cassetto

Tu fuori dalla stanza e io che non ci sto più dentro

Fino a perdere il sonno

Fino a perdere il senno

Ed ho perso tutto pure il filo del discorso

Ho già parlato troppo

Meglio se taglio corto

Tu mi hai messo da parte non si aggiusta un cuore rotto

Ma starò dalla tua parte

Anche dalla parte del torto

Scusa il fiato corto ma ora corro

A casa non ci torno

Devo inseguire un sogno, sai

Vorrei che mi pensassi un po’ sotto sotto in fondo

Con sta canzone in sottofondo

Ti ho cercata ogni notte

Ed ho pianto mille volte

Gridato fino ad avere le corde vocali rotte

Ma non sei la regina a cui si fa la corte

Tu sei la regina che si fa la corte e

(Rit.)

Ti ho scritto una canzone ma

Non la ascoltare mai da sola

Io sarò perso in qualche bar

Cerco una cura per la noia

Mi sveglio dopo ore

In un bagno di sudore

Vorrei avere le parole per dirti

Che ogni notte ti penso e non riesco più a mentirti

Se ti dico che ti voglio adesso

No non voglio un’altra nel mio letto

Dai

Quante volte ci facciamo la guerra

Solo per tornare a casa e poi scopare per terra

Dai non farmi quello sguardo perso

Siamo parallele ma viaggiamo sullo stesso verso

Se dici che mi odi so che pensi che mi ami

Perché c’è correlazione fra

Sinonimi e contrari

Quante volte mi allontani

Per riprendermi le mani

Conto le ore in cui mi perdo

Dentro i tuoi ricci castani

(Rit.)

Ti ho scritto una canzone ma

Non la ascoltare mai da sola

Io sarò perso in qualche bar

Cerco una cura per la noia

Mi sveglio dopo ore

In un bagno di sudore

Mi sveglio dopo ore

In un bagno di sudore