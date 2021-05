Testo Sold out Alfa e Villabanks: ecco dove potete ascoltare la canzone dell’artista genovese!

Alfa: ecco di cosa parla il disco Before Wanderlust

Esce oggi, 14 maggio, in tutte le piattaforme di streaming e negli online store Nord, il primo vero disco di Alfa!

Dopo il grande successo di Before Wanderlust, l’artista genovese ci riporta in viaggio, questa volta seguendo la stella polare.

Qui sotto trovate audio e testo della canzone!

Testo Sold out Alfa e Villabanks

(Rit.)

Wow

Ora il mio cuore è sold out

Non riordinare il mio caos

Ho i miei momenti di down

Down

Chaos da riordinare

Zero tempo da perder

Troppe troie da scopare

E tantissimi pezzi da vendere

Voglio la sua calma lei soltanto i miei contanti

Borsa nuova gliela piglio

Lei fa piovere sul mio scompiglio

Dammi

Più di quelle altre

O vado

Tra poco bebe

Da savage ti sei comportata e guarda dove ti ho portata

Tre portate

Ristorante tre stelle Michelin e adesso lei è contenta

Cibo di altri continenti dopo dalla figa ha pianto

Ancora di più

Solo moi et toi

Voglio scoprire chi si trova sotto ai miei vestiti

Se sei quella giusta capirai che il mio cuore ha fatto sold out

E che ho finito le cose da dirti

(Rit.)

Wow

Ora il mio cuore è sold out

Non riordinare il mio caos

Ho i miei momenti di down

Down

Wow

Ora il mio cuore è sold out

Non riordinare il mio caos

Ho i miei momenti di… down

Chi vince oggi domani perde

Chi è ricco ora domani è al verde

Ma mi rimangono come graffiti



Quei graffi che hai fatto sulla mia pelle

Ho chiuso la mia vita in un open bar

Ho il viso gonfio per il vino rosso

Mi manca andare in giro per l’Italia

Se mi guardo non mi riconosco

Non muore se lei si taglia le vene

Avere un cuore proprio non le viene bene

Resti il mio vizio che preferisco

Sputo sangue fra’ quando registro il disco

In ogni barra

In ogni rima

Le ho dato il cuore lei ora

Me lo cucina

Giro per la stanza

O la stanza gira?

Però il suo veleno

È una medicina

Wow

Ora il mio cuore è sold out

Non riordinare il mio caos

Ho i miei momenti di

Down

Down

Down

Down

Down