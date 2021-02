Testo Lungotevere Valerio Mazzei: ecco, finalmente, tutte le parole che Valerio ha scritto di suo pugno nella sua nuova canzone!

Esce quest’oggi, 5 febbraio, su tutte le piattaforme di streaming e negli online store Lungotevere, il terzo singolo della carriera di Valerio Mazzei.

Lo youtuber e tiktoker, membro del duo Sespo, ci ha decisamente preso gusto!

Qui sotto trovate il testo integrale di Lungotevere, che vi avevamo anticipato qui su Ginger Generation!

Testo Lungotevere Valerio Mazzei



Clicca qui per comprare la canzone di Valerio!





tu canti nella macchinetta

con gli adesivi sul cruscotto

ti accendi un’altra sigaretta

lo so che mi stai ancora sotto

fai finta di essere tranquilla

e che noi siamo solo amici

ma come quando sei un po’ brilla

che neghi tutto e non lo dici

voglio rivederti ma non posso

ho il tuo profumo come fumo addosso

ma è un po’ di giorni con gente che non conosco

Stanotte cerco quello che non c’è mentre incasino la mia vita già in disordine

ma alla fine della notte trovo un po’ di te, un po’ di me

ovunque

e Lungotevere mi sembra il mare oh oh oh

viviamo bene ma dormiamo male oh oh 00h

e anche se non mi interessa

lo so mi chiami ancora stronzo

stai meglio con la mia maglietta

soltanto quando te la tolgo

facciamo quelle vie del centro contromano

abbiamo scelto di lasciare tutto al caso

sempre con vestiti nuovi ma noi due chi siamo siamo

siamo Roma ma letto al contrario

Stanotte cerco quello che non c’è mentre incasino la mia vita già in disordine

ma alla fine della notte trovo un po’ di te, un po’ di me ovunque

e Lungotevere mi sembra il mare oh oh oh

viviamo bene ma dormiamo male oh oh 00h

cercando un equilibro

siamo in bilico

fra tutto quello che siamo già stati e quello che non saremo mai

ma non lasciarmi solo come adessogingergeneration

che senza te non so neanche chi sono io

Stanotte cerco quello che non c’è mentre incasino la mia vita già in disordine

ma alla fine della notte trovo un po’ di te, un po’ di me ovunque

ricordo quando sei arrivata te

ad incasinare la mia vita già in disordine

ma alla fine della notte trovo un po’ di te, un po’ di me ovunque

e Lungotevere mi sembra il mare oh oh oh

viviamo bene ma dormiamo male oh oh 00h

e Lungotevere mi sembra il mare oh oh oh

viviamo bene ma dormiamo male oh oh 01