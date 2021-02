Il terzo episodio di Riverdale 5 ha rappresentato il finale mancato della quarta stagione. Tra addii e apparizioni emozionanti come quella di Luke Perry i ragazzi hanno ricevuto i diplomi e iniziato il loro cammino nella vita adulta. Il quarto episodio avrà infatti luogo, come già anticipato, sette anni dopo. Ecco il promo, la sinossi e qualche dettaglio

Sinossi. Dopo aver trascorso sette anni lontano da Riverdale, Archie (KJ Apa) ritorna a Riverdale. Qui scopre che la città è ora sotto la presa di Hiram Lodge (Mark Consuelos) e sul punto di diventare una città fantasma. Quando Toni (Vanessa Morgan) lo informa e lo aggiorna su quello che sta succedendo, Archie cerca aiuto nel resto della banda per tornare a casa. L’episodio andrà in onda il prossimo 10 febbraio.

Grazie al promo scopriamo che Archie ha combattuto in guerra e che Jughead ha pubblicato un libro ma sembra avere il blocco dello scrittore. Veronica ha trovato un marito (scopri l’attore che lo interpreta) e Betty ha trovato lavoro come agente dell’FBI. Ci sono ancora traumi, amori, segreti e non mancheranno la lotta al crimine e qualche colpo di scena.

Ecco il promo dell’episodio 5x04 di Riverdale intitolato Purgatorio:

Riverdale 5x04 Promo "Purgatorio" (HD) Season 5 Episode 4 Promo - 7 Year Time Jump

