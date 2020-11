Testi e traduzioni canzoni Famoso di Sfera Ebbasta: su Ginger Generation trovate tutto quello che state cercando riguardo al nuovo progetto del king della trap!

Esce infatti quest’oggi, 20 novembre, in tutte le piattaforme di streaming e negli online store Famoso, il quarto disco della carriera di Sfera. Un album che conferma l’artista come il più interessante e ambizioso nella scena rap italiana. Famoso è l’album della definitiva consacrazione anche a livello internazionale per Sfera. Per l’occasione, infatti, il rapper ha deciso di coinvolgere alcuni fra gli artisti più interessanti in circolazione. Dando vita ad una tracklist davvero da urlo.

Testi e traduzioni Famoso Sfera Ebbasta: ecco tutte le canzoni del disco

Qui sotto trovate tutte le canzoni di Famoso di Sfera Ebbasta. Cliccando sui titoli di ogni pezzo trovate il testo e la relativa traduzione dell’estratto internazionale.

1 Bottiglie Privé

2 Abracadabra feat. Future

3 Baby feat. J Balvin

4. Macarena feat. Offset

5. Hollywood

6. Tik Tok feat. Marracash e Gué Pequeno

7. Male

8. Giovani Re

9. Gelosi

10. 6 AM

11 Salam Alaikum feat. 7ari e Steve Aoki

12 Gang gang feat. Lil Mosey

13 – $€ Freestyle

Sfera, vi ricordiamo, ha pubblicato nelle scorse settimane, in parallelo al nuovo disco, anche il suo primo documentario.

Il film è l’occasione per assistere in anteprima, favoriti da una prospettiva del tutto privilegiata, alla lavorazione del nuovo album di Sfera Ebbasta; il film ci porta con lui in studio, nel cuore del processo creativo di uno dei progetti più internazionali della storia della musica italiana. A queste immagini si alternano filmati inediti della carriera di Sfera Ebbasta dagli inizi a Cinisello nel 2014 ad oggi. Uno sguardo inedito sulla vita e la carriera di quello che, oggi, è l’artista italiano di maggior successoi in assoluto.