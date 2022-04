Sfera Ebbasta e Rvssian: video, testo e significato di Mamma mia

Fuori oggi Mamma mia, il nuovo passo di Sfera Ebbasta e RVSSIAN verso Italiano, l’EP in uscita per Island Records il 6 Maggio.

Nella canzone Sfera Ebbasta canta di un amore che diventa più importante di qualsiasi altra cosa. E non è un caso che nel videoclip diretto da LATEMILK la coprotagonista sia proprio la sua compagna Angelina Lacour.

La coppia nel videoclip per la prima volta espone in modo giocoso la propria complicità, i due infatti fuggono dal mondo come Bonnie e Clyde; una coppia iconica unita dall’idea di essere diversi.

Nel testo Sfera racconta quella sensazione di stupore che solo la bellezza di una persona che amiamo sa evocarci. Le sue parole si mescolano alle sonorità latine della produzione di RVSSIAN candidando il brano a diventare l’ennesima hit della loro collaborazione.

Video Mamma mia di Sfera Ebbasta

Testo Mamma mia di Sfera Ebbasta

Pensavo io e te, su una sportiva o su un jet

Una rockstar e una bad bitch pieni di gioielli

Le altre non sono nulla per me

Manda via tutte ‘ste tipe dal privè

Voglio stare solo un secondo con te

Poi lasciare il club, poi a casa mia, poi

Hey, Rvssian

Mamma mia (Mamma mia)

Quando ti spogli sei più dei soldi

E divento pazzo, divento loco

Mamma mia (Mamma mia)

Quando ti spogli sei più dei soldi

E divento pazzo, divento loco

Mamma mia

Ti ho vista che passavi in centro

Con quelle scarpe da seicento

Ti ho chiesto mezzo appuntamento

Mi hai detto: “Ci becchiamo presto”

Eh-eh, oh-oh, non avevo nulla, ma ti porto a Nеw York

Butta quella Pinko, ti meriti una Vuitton

Ora le tuе amiche, sì, ti invidiano un po’

Mentre scappiamo ai Tropici

Sono solo un ricordo quei portici

Io in sei giorni potrei averne dodici

Ma ti guardo e penso solo

Mamma mia (Mamma mia)

Quando ti spogli sei più dei soldi

E divento pazzo, divento loco

Mamma mia (Mamma mia)

Quando ti spogli sei più dei soldi

E divento pazzo, divento loco

Mamma mia

Preferisci Fendi o Gucci, ah

Preferisci pizza o sushi, ah

Tipo pasta alla yakuza, mhm

Fumando nella jacuzzi, ah

Vuoi farti una foto con i miei Ray-Ban

Mentre bevi un Long Island

Playa Copacabana

Camicia con le palme slacciata

Chiama, dì pure che stasera non ritorni a casa

Spegni quelle luci, chiudi quella persiana

Mentre lo facciamo tiri la mia collana

Pensavo io e te, su una sportiva o su un jet

Una rockstar e una bad bitch pieni di gioielli

Le altre non sono nulla per me

Manda via tutte ‘ste tipe dal privè

Voglio stare solo un secondo con te

Poi lasciare il club, poi a casa mia, poi

Mamma mia (Mamma mia)

Quando ti spogli sei più dei soldi

E divento pazzo, divento loco

Mamma mia (Mamma mia)

Quando ti spogli sei più dei soldi

E divento pazzo, divento loco

Mamma mia