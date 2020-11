Ecco il testo di 6 AM di Sfera Ebbasta, una delle canzoni estratte da Famoso, il quarto disco del king della trap italiana!

Testo di 6 AM di Sfera Ebbasta

[Pre-Ritornello] Sono le 6 di mattina, il telefono vibraHotel 5 cinque stelle, ma non è casa miaLa tipa che ho a fianco, no, non è la mia tipaMa a quest’ora manco posso dirle: “Vai via” [Ritornello] E resto sveglio stanotteSolo questa canna mi farà compagniaCome tutte le volteChe guardo l’ora e sono già le 6 di mattina [Strofa 1] Fuori sta piovendo, dentro sta piovendoPensavo che un Rolex rendesse migliore il tempoPiccola, tu sognavi qualcosa di diversoMa forse ci siamo incontrati troppo prestoRappavo allo specchio, mi sentivo una starPrima del successo e della celebritàQuesti ragazzini vogliono la mia vitaE fare i soldi senza fare fatica [Pre-Ritornello] Sono le 6 di mattina, il telefono vibraHotel 5 cinque stelle, ma non è casa miaLa tipa che ho a fianco, no, non è la mia tipaMa a quest’ora manco posso dirle: “Vai via”[Ritornello] E resto sveglio stanotteSolo questa canna mi farà compagniaCome tutte le volteChe guardo l’ora e sono già le 6 di mattina [Bridge] Tu mi segui, ma io sono persoE vedi quello che hoMa non quello che ho persoPer arrivare al top, per arrivare a questoUna giacca nuova non mi farà scordare il freddo [Strofa 2] “Come sei messo?”, dicevano: “Come sei messo?”Ora bene, non mi lamentoQuanti amici si fanno nemici col tempoQuante tipe che non riesci a lasciarti dietroE ci ricaschi dentroOra riguardavo vecchie foto di meDa sbarbato in giro abbracciato a qualche mia exSenza nulla nelle tasche, già vivevo da reScusa, che ora è? [Pre-Ritornello] Sono le 6 di mattina, il telefono vibraHotel 5 cinque stelle, ma non è casa miaLa tipa che ho a fianco, no, non è la mia tipaMa a quest’ora manco posso dirle: “Vai via”[Ritornello] E resto sveglio stanotteSolo questa canna mi farà compagniaCome tutte le volteChe guardo l’ora e sono già le 6 di mattina