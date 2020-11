Ecco il testo e traduzione di Salam Alaikum di Sfera Ebbasta una delle canzoni estratte da Famoso, il quarto disco del king della trap italiana!

Salam Alaikum è uno dei brani inseriti in Famoso e, come molti altri pezzi del disco, contiene una collaborazione davvero importante. Stiamo parlando del producer Steve Aoki e di 7ARI.







Qui sotto trovate audio, testo e traduzione di Salam Alaikum feat. Steve Aoki e 7ARI

Testo e traduzione di Salam Alaikum di Sfera Ebbasta, Steve Aoki e 7ARI

Testo

certe volte il mondo sembra che giri al contrario

dici quelli come noi non cambieranno mai

quante cose ci sono di me che non sai

e tu mi dici per sempre ma poi te ne vai

e a dire il vero mi conosci te già da un po’

che sono qui non ci credevano adesso ci credono tutti

giuro che questa vita è un film

(strofa in arabo)

Salam Alaikum (traduzione: ciao in arabo)

Salam Alaikum (traduzione: ciao in arabo)

A volte non so dove vado, ma ricordo da dove vengo

La strada che ho fatto, anche se non penso di ritornare indietro

Catene al mio collo, non sarò mai uno schiavo

sta vita ti abbraccia poi ti da uno schiaffo

eravamo poveri qualcosa è cambiato (eh eh)

Catene al mio collo, non sarò mai uno schiavo

E ora tutti mi dicono che sono cambiato, eeh

Ma dimmi cosa pensi, per le strade fra’ eravamo persi

quante volte nonn tornavo proprio

piuttosto che ritornare a pezzi

il mio culo sui mezzi

mo’ sono su una Bentley

il suo culo su iMessage

arrivo lì fra venti

(strofa in arabo)

Salam Alaikum (traduzione: ciao in arabo)

Salam Alaikum (traduzione: ciao in arabo)