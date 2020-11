Ecco il testo e traduzione di GangGang di Sfera Ebbasta, una delle canzoni estratte da Famoso, il quarto disco del king della trap italiana!

Qui sotto trovate audio, testo e traduzione di GangGang di Sfera Ebbbasta e Lil Mosey

Testo e traduzione di GangGang di Sfera Ebbasta e Lil Mosey

Traduzione Strofa Lil Mosey GangGang

[Intro: Sfera Ebbasta] Gang, gang, gang, gangMoney Gang, Money Gang [Strofa 1: Sfera Ebbasta] Sai che vengo da làPiccolo quartiere poco fuori cittàFumavo le canne nel parchetto coi fra’Qua ci si fa grande e lo sai già come vaC’è chi se ne va e chi resta làVolevamo fare i soldi come i DJFarci quelle tipe che vedi su PlayboyInvece il mio amico sta impazzendo con leiNon esce più con noiSoldi e tipe vanno e vengonoLa gang è questa, me la tatuo anche in testaTi ho rivista e, giuro, mi sembravi diversaMa sеi sempre la stessa [Pre-Ritornello: Lil Mosey] And wе screaming, “Gang, gang” (“Gang, gang”)Don’t try to step too close to me (To me)My niggas finna bang, bang (Oh, uh)Everybody love me, yeah, I know (I know)We are not the same thing (No)They be always watchin’ where I goIt’s always to the bank, bank (Bank, bank)Just some young niggas who ain’t never had shit[Ritornello: Sfera Ebbasta] Fumo solo con la gang, gangSbuffo nuvole nel cieloC’ho un nuovo giubbotto neroNon stavo pensando a nienteI miei sono ancora in giroPure se c’è un brutto tempoSono pronti a fare “bang-bang”No, qua nessuno è sinceroE non mi fido più di teStasera resto coi miei [Strofa 2: Lil Mosey] Up all night, it’s like three in the morn’ (In the morn’)But I don’t take drugs no more (Uh)In the back of the coupe, and I fuck so slow (Skrrt, skrrt)I found her in the club (Lil’ bitch)Hop in the stu’ with some Benjamins (Bands)All of my brothers, I don’t got no friends (No)I can’t lose, I’m tryna win (Win)Nigga was broke, but that was back then (Back then)I got the drip like Marcelo (Marcelo)Just took a jet to Milano (Milano)I just brought my city euros (Euros)They say I’m a hood hero[Pre-Ritornello: Lil Mosey] And we screaming, “Gang, gang” (“Gang, gang”)Don’t try to step too close to me (To me)My niggas finna bang, bang (Oh, uh)Everybody love me, yeah, I know (I know)We are not the same thing (No)They be always watchin’ where I goIt’s always to the bank, bank (Bank, bank)Just some young niggas who ain’t never had shitSo I say- [Ritornello: Sfera Ebbasta] Fumo solo con la gang, gangSbuffo nuvole nel cieloC’ho un nuovo giubbotto neroNon stavo pensando a nienteI miei sono ancora in giroPure se c’è un brutto tempoSono pronti a fare “bang-bang”No, qua nessuno è sinceroE non mi fido più di teStasera resto coi miei

e noi urliamo, gang gang (gang gang)

non provare ad avvicinarti troppo a me (a me)

i miei neg** vogliono fare casino, casino (oh uh)

tutti mi amano, yeah, lo so (lo so)

noi non siamo la stessa cosa (no)

guarderanno sempre dove andrò

è sempre verso la banca, banca (banca, banca)

soltanto un gruppo di n***i che non hanno mai avuto un c***0

sveglio tutta la notte, è come se fossero le tre del mattino (del mattino)

ma io non mi drogo più (uh)

nei sedili posteriori della mia coupe, e io scop* così lentamente (skrr skrr)

l’ho trovata in discoteca (piccola stronz*)

salto in macchina con un po’ di Benjamins (Bande)

tutti i miei fratelli, non ho amici (no)

non posso perdere , sto cercando di vincere (vincere)

il neg** era povero, ma questo era un tempo (un tempo)

io ho lo stile come quello di Marcelo (Marcelo)

ho appena preso un jet verso Milano (Milano)

ho appena portato i miei euro di città (Euro)

dicono che sono un eroe con il cappuccio

quindi io dico