Ecco il testo e traduzione di Freestyle di Sfera Ebbasta, una delle canzoni estratte da Famoso, il quarto disco del king della trap italiana!

Macarnea è uno dei brani inseriti in Famoso e, come molti altri pezzi del disco, contiene una collaborazione davvero importante. Stiamo parlando del rapper Offset, diventato celebre per le hit insieme alla crew dei Migos.







Qui sotto trovate audio, testo e traduzione di Freestyle di Sfera Ebbasta e Future!

Testo e traduzione di Freestyle di Sfera Ebbasta e Offset

[Intro] Money GangBrr, brr [Strofa 1] Racconti storie, le storie degli altri (Grr)Si vede da come parliTu certe cose nemmeno le hai viste (No, no)Mi parli di droga, mi parli di armiMi parli di grosse pile di contanti (Ah)Grossi amici latitanti (Ué)Ma un grosso babbo di minchiaFra’, è l’unica cosa che vedo davantiE c’è la tua bitch che mi chiama (Brr, brr, brr)Sempre alle 4 di notte, dice che sei tutto fatto di XanaxDice che non glielo dai così forte (No, no)La porto in centro, le compro due borse (Okay)Una per tenermi i soldi (Okay)Tutti ‘sti trapper nemmeno li vedoNеmmeno li cago, fra’, sono già mortiTu fai la strada, solo sul microfonoIl mio fra’ è pazzo, c’ha il naso bionicoHo alzato soldi come sulla panca pianaC’ho la tua puttana sopra il cofanoE chiamo un amicoPassa a prendеrmi sopra un attrezzo (No, no)Sull’asfalto come le mie suole (No, no)Mentre stiamo fumando sul tetto (Bu-bu-bu-bu)[Ritornello] E mi trovi in giroSenza bodyguard, chiamo un amico (No, no)Ho due macchine ma non le guido (Skrt)Nel tuo quartiere mi fanno il tifo (Brr, brr)Mi trovi in giro (Grr)Senza bodyguard, chiamo un amico (No, no)Ho due macchine ma non le guido (Skrt)Nel tuo quartiere mi fanno il tifo (Brr, brr) [Strofa 2] Antiproiettile per il tuo odio (Pah, pah, pah)Quante cazzate dette sul mio contoSoldi sul conto, li sposto, li muovoLi faccio, li spendo, li faccio di nuovoLo so che questi mi vogliono mortoSono poveretti, come dargli tortoVolevi la coppa, ma ti prendi il conoLei che mi dice: “Sei un poco di buono”, ehiSono fuori in questa baraondaTroppi soldi, c’ho una bara tondaRappi bene, però io mi annoioSulla Lambo slittiamo in rotonda50 sul polso, 50 se suonoLa Madonna al collo, la stessa del DuomoAnche la tua tipa sa bene chi sonoTu sei ancora a zero, come l’anno scorso (Ahah)Euro nei miei pantaloni, mi spiace, non so i loro nomi, ehi (No, no)Non ho capito ancora perché nomini me o i miei homies, ehi (Brr)Ho vari figli, ho vari sosia, ho vari cloni, ehiMa non ho competitori, ehi, ehi [Ritornello] Mi trovi in giro (Grr)Senza bodyguard, chiamo un amico (No, no)Ho due macchine ma non le guido (Skrt)Nel tuo quartiere mi fanno il tifo (Brr, brr)Mi trovi in giro (Grr)Senza bodyguard, chiamo un amico (No, no)Ho due macchine ma non le guido (Skrt)Nel tuo quartiere mi fanno il tifo (Brr, brr) [Outro] Okay, okay, okay, okay, okay (Brr, brr, brr)Money Gang, Billion Headz Money Gang, Gang, Gang, GangDal niente a qualcosa, da qualcosa a tuttoSfera Ebbasta, fra’, ehiMoney Gang