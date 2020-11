Ecco il testo di Gelosi di Sfera Ebbasta, una delle canzoni estratte da Famoso, il quarto disco del king della trap italiana!

Gelosi è uno dei brani inseriti in Famoso







Testo di Gelosi di Sfera Ebbasta

Testo di Gelosi di Sfera Ebbasta

[Ritornello 1] Passano i giorni, facciamo i soldiQuesti sono invidiosiE ci guardano malePerché sono gelosiPassano i giorni, facciamo i soldiQuesti sono nervosiE ci parlano dietroPerché sono gelosi [Strofa 1] Gioielli così grossi, non sembrano veriMoltiplichiamo ‘sti euro coi superpoteriNon mi ricordo che cosa ho mangiato ieriQuando stavo a zero so che tu non c’eriLa mia macchina è veloce, sfiora il marciapiedeMentre scappo dalle voci di tutti questi hatersNuova tipa ricca, sta nella Milano beneMi guarda male ogni volta chе la chiamo “baby”[Ritornello 2] Fare ‘sti soldi è uno sportAuto sport, Polo Sport la T-shirtQuanti passi dentro a questе DiorI miei fra’ a duecento sulla GolfNella notte fanno “skrrt, skrrt, skrrt, skrrt, skrrt” [Pre-Ritornello] Passano i giorni, facciamo i soldiQuesti sono invidiosiE ci guardano malePerché sono gelosiPassano i giorni, facciamo i soldiQuesti sono nervosiE ci parlano dietroPerché sono gelosi [Ritornello 1] Passano i giorni, facciamo i soldiQuesti sono invidiosiE ci guardano malePerché sono gelosiPassano i giorni, facciamo i soldiQuesti sono nervosiE ci parlano dietroPerché sono gelosi[Strofa 2] Fumo e guido, abbasso il finestrinoScusami, sono un bimbo cattivoTutti ‘sti invidiosi guardan l’erba del vicinoMa la mia é sempre più verde, c’è odore nel condominioDondolano le collane, le sognavo da bambinoQuando non avevo soldi e me ne stavo sempre in giroOra sto un po’ in meno in giro ma si parla di me in giroE li tengo in tasca senza portafoglio, poi li stiroIn giro a fare quei giri che tu ancora non capisciQuesti ragazzini iniziano vendendo i dischiSe non hai le palle allora devi raccontarleSe non ti drogavi finisce che dopo inizi [Pre-Ritornello] Passano i giorni, facciamo i soldiQuesti sono invidiosiE ci guardano malePerché sono gelosiPassano i giorni, facciamo i soldiQuesti sono nervosiE ci parlano dietroPerché sono gelosi [Ritornello 1] Passano i giorni, facciamo i soldiQuesti sono invidiosiE ci guardano malePerché sono gelosiPassano i giorni, facciamo i soldiQuesti sono nervosiE ci parlano dietroPerché sono gelosi[Outro] Passano i giorni, facciamo i soldiPassano i giorni, facciamo i soldiPassano i giorni, facciamo i soldiPassano i giorni, facciamo i soldi