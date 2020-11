Ecco il testo e traduzione di Male di Sfera Ebbasta, una delle canzoni estratte da Famoso, il quarto disco del king della trap italiana!





Qui sotto trovate audio, testo e traduzione di Male di Sfera Ebbasta.

Testo di Male di Sfera Ebbasta

[Intro] Mi fai stare maleMi fai stare maleMi fai stare male [Strofa 1] Tu mi fai stare maleA tutte le ore mi vien voglia di fumareDi farmi del maleMentre me ne vado sai, avrei voglia di restareCon te non va bene ma lontani fa più maleMille sigarette spente manco c’ho più famePrenditi il mio cuore tanto io non lo so usareAmarsi per finta ma non é solo scopareE’ tutto speciale fino a che tutto scompareMo ci sei tu che mi chiamiChe sei persa se non senti le mie maniDentro le tue maniHo rotto l’armadio mi sono rotto le maniDuri fuori, dentro fragili come origamiLo so, non posso fidarmiDi te nè degli altriNon sei poi molto diversa dalle altrePrimis Player Placeholder[Ritornello] Tu mi fai stare maleA tutte le ore mi vien voglia di fumareDi farmi del maleMentre me ne vado sai, avrei voglia di restareCon te non va bene ma lontani fa più maleTu mi fai stare male, maleTu mi fai stare male, maleTu mi fai stare male, maleTu mi fai stare maleMi fai stare male, ehi [Strofa 2] Cammino sulle stelle lo saiQualcuna l’ho rubata per teMi dicevi: non finirà maiMi dicevi: fidati di meMi sa che poi hanno vinto sti guaiSono stati più forti di noiMi gridi che fai quello che vuoiPoi prendi e te ne vai [Ritornello] Tu mi fai stare maleA tutte le ore mi vien voglia di fumareDi farmi del maleMentre me ne vado sai, avrei voglia di restareCon te non va bene ma lontani fa più maleTu mi fai stare male, maleTu mi fai stare male, maleTu mi fai stare male, maleTu mi fai stare maleMi fai stare male, ehi[Outro] Ooh-oohMi fai stare maleOoh-ooh