Ecco il testo di TIK TOK di Sfera Ebbasta, una delle canzoni estratte da Famoso, il quarto disco del king della trap italiana!

TIK TOK è uno dei brani inseriti in Famoso e, come molti altri pezzi del disco, contiene due collaboratori davvero importantu. Stiamo parlando dei rapper Guè Pequeno e Marracash!







Qui sotto trovate audio, testo e traduzione di TIK TOK di Sfera Ebbasta, Gué Pequeno e Marracash!

Testo e traduzione di TIK TOK di Sfera Ebbasta, Gué Pequeno e Marracash

Clicca qui per comprare la Deluxe Edition di Famoso!





[Intro: Sfera Ebbasta] Pow, grrMoney gangMoney gangEh, eh, eh [Pre-Ritornello: Sfera Ebbasta] C’è una tipa che chiama da quattro giorni sopra il mio iPhone (Brr)Metto scarpe da tennis, le allaccio strette, scappo dai cops (Ah)Ora i soldi sono puliti, ma prima no (No, no-no)Chi è quello non lo so (Bu-bu), gira a destra allo stop [Ritornello: Sfera Ebbasta] Nel traffico schiaccio sport (Uoh), sport, sport (Skrrt-skrrt-skrtt)Fanno “bu-bu-bu”, tu fai “bla-bla-bla”, faccio “skrrt-skrrt-skrrt”Il mio nuovo AP che fa, tic-tic-toc, toc-toc (Brr)La tua b-b-b, dice: “Sì, sì, sì”, ma chissà com’è quando sta con te dice: “No, no, no” [Strofa 1: Sfera Ebbasta] Vicoli stretti, ok (Ok), I miei passi svelti, ok (Ok)Salto sul mezzo, ok, sono le 7, ok (Ok)Scarpe da tennis mi portano a casa, sì, pure stanotte, okSo che mi odi, ok (Ok)Soldi sul parquet (Prr), fra’, palmi sulle slot (Grr)Russian roulette con trentatré colpi dentro la Glock (Paw, paw, paw)Croci sui jeans, troppo costoso il brandTu parli come se fossi mon friend Billion Headz, Money gang (Gang)Lamborghini Urus nera, no rent (Money gang)[Pre-Ritornello: Sfera Ebbasta] C’è una tipa che chiama da quattro giorni sopra il mio iPhone (Prr)Metto scarpe da tennis, le allaccio strette, scappo dai cops (Hah)Ora i soldi sono puliti, ma prima no (No, no, no)Chi è quello non lo so (Pu, pu), gira a destra allo stop [Ritornello: Sfera Ebbasta] Nel traffico schiaccio sport (Whoa), sport, sport (Skrrt, skrrt, skrtt)Fannobu-bu-bu, tu fai “bla-bla-bla”, faccio “skrrt-skrrt-skrrt”Il mio nuovo AP che fa, tic-tic-toc, toc-toc (Prr)La tua b-b-b, dice sì, sì, sì, ma chissà com’è, quando sta con te dice no, no, no [Strofa 2: Marracash] La mia auto, fra’, è uno shuttle (Vroom)Faccio asso come Nelson (Cash)Scatto come Oliver Hutton (Vroom)Snatch, lo Strappo, sono gipsy (Yes)Appena uscito avevo il Fifty TopSport su una Ford GT (Ora)Il tuo disco appena uscito, frate è appena uscito dalla top 50 (Woo)Quattro platini, vi ho già doppiatiVorrei ridoppiarvi, alla Fabio Celenza (Hah, hah)Marra A.K.A.: Fabio Eccellenza

Tu fai il gangsta per insicurezza (Shh)

Il mio orologio è preciso dice esattamente quanto sono ricco (Gang)

Strafatti già di pomeriggio, e per te è una sciagura, per me è un buon inizio

[Strofa 3: Guè Pequeno] Brothi (Brothi), guarda questa che body (Woo)

Ho dieci gangsta nel lobby (Paw, paw, paw)

WS sui lobi, volo a Nairobi, i soldi il mio hobby (Yeah)

Non sei un capo, sei una copy (Copy)

Sorry, non sono sorry (Nah)

Vita vera, true story (G-U-È)

Prendi appuntamento nel mio appartamento

Ho molte più tipe che TikTok

Mi fanno un balletto sul big cock

Tu sei un big flop, ho una big Glock (Rrah)

Nine milli, Mister Fini con in banca i milli

Nuovo rich, la vita è bella, ma la bella vita è molto meglio, bitch (Ah ah ah ah)

[Pre-Ritornello: Sfera Ebbasta] C’è una tipa che chiama da quattro giorni sopra il mio iPhone (Prr)Metto scarpe da tennis, le allaccio strette, scappo dai cops (Hah)Ora i soldi sono puliti, ma prima no (No, no, no)Chi è quello non lo so (Pu, pu), gira a destra allo stop [Ritornello: Sfera Ebbasta] Nel traffico schiaccio sport (Whoa), sport, sport (Skrrt, skrrt, skrtt)Fannobu-bu-bu, tu fai “bla-bla-bla”, faccio “skrrt-skrrt-skrrt”Il mio nuovo AP che fa, tic-tic-toc, toc-toc (Prr)La tua b-b-b, dice sì, sì, sì, ma chissà com’è, quando sta con te dice no, no, no