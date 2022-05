Sfera Ebbasta e Rvssian: audio e testo di X6 dall’EP Italiano

Fuori oggi X6, una delle canzoni del nuovo progetto di Sfera Ebbasta e RVSSIAN, intitolato Italiano, l’EP in uscita per Island Records il 6 Maggio.

“Italiano è il coronamento di un percorso che ha portato Sfera Ebbasta dall’essere uno dei più grandi talenti della sua generazione all’essere uno dei rappresentanti più innovativi della musica italiana nel mondo, capace di collaborare ancora una volta con i nomi più rilevanti della nuova scena mondiale”, con queste parole è stato introdotto il progetto.

Audio X6 di Sfera Ebbasta

Testo X6 di Sfera Ebbasta

Pyroman

Money Gang

Ehi, Rvssian

Orologi, no Plain Jane (Yah), ehi

Il suo culo è grosso, non entra nei Balmain, ehi (Uh)

Sono nato pronto, dimmi il posto e okay, ehi (Brr)

No, non starmi addosso, non so manco chi sei (Skrrt-skrrt)

A 200 su un X6 (Skrrt-skrrt)

Quando passo fanno “ehi, eh-ehi” (Uh)

Ho i piedi per terra, ma se fumo

La mia è testa nello space, eh-ehi (Uh)

Spendo tutti i giorni questi soldi

Come non fossero miei, eh-ehi (Ah)

I tuoi amici sono proprio come i tuoi gioielli

Tutti fake, eh-ehi, tutti fake, tutti fake, eh-ehi

Ti prego, fai il serio, ah (Brr)

Mi incastro dentro di lei come un pеzzo di Lego (Ehehe, oh, ah, uh)

Mi odi, pеrché ti pompi i miei pezzi nello stereo? (Ehehe, ah, uh)

Pietre così grosse che sembra di stare a Bedrock

Le guardi e diventi ceco (Uh, uh)

La mia tipa è figa anche in tuta (Ah)

Tutta la tua gang me lo suca

Sì, metticela dentro tutta

Falla grossa come un bazooka, come un bazooka

Ehi (Yah), Rvssian

Passami la palla, faccio il touchdown (Ah)

Sto con la mia banda, faccio “puff-puff”

Sai che sono pronti a fare “pow-pow” (Pow-pow-pow, bu-bu)

Orologi, no Plain Jane (Yah), ehi

Il suo culo è grosso, non entra nei Balmain, ehi (Uh)

Sono nato pronto, dimmi il posto e okay, ehi (Brr)

No, non starmi addosso, non so manco chi sei (Skrrt-skrrt)

A 200 su un X6 (Skrrt-skrrt)

Quando passo fanno “ehi, eh-ehi” (Uh)

Ho i piedi per terra, ma se fumo

La mia è testa nello space, eh-ehi (Uh)

Spendo tutti i giorni questi soldi

Come non fossero miei, eh-ehi (Ah)

I tuoi amici sono proprio come i tuoi gioielli

Tutti fake, eh-ehi (Oh), tutti fake, tutti fake, eh-ehi (BIA, BIA)

Buongiorno, buongiorno, good morning

Come on, don’t be so horny (Uh)

I’m in the business to take what’s for me

We make a movie or porno

He got his eyes on, I’m like i like it

[Effort?] the prices, tell ‘em my sizes

Mhm, you know my vices (Cash)

He told me: “[?] my devices” (Oh)

Livin’ mi vida, I’m a [?]

[?] con mis amigas

[?], we are on the Tower of Pisa

I need a Visa (Swipe)

I’m coming straight from [?] (Uh)

I’m livin’ like a novela (Uh)

I feel like Mortadella (Ciao)

Orologi, no Plain Jane (Yah), ehi

Il suo culo è grosso, non entra nei Balmain, ehi (Uh)

Sono nato pronto, dimmi il posto e okay, ehi (Brr)

No, non starmi addosso, non so manco chi sei (Skrrt-skrrt)

A 200 su un X6 (Skrrt-skrrt)

Quando passo fanno “ehi, eh-ehi” (Uh)

Ho i piedi per terra, ma se fumo

La mia è testa nello space, eh-ehi (Uh)

Spendo tutti i giorni questi soldi

Come non fossero miei, eh-ehi (Ah)

I tuoi amici sono proprio come i tuoi gioielli

Tutti fake, eh-ehi, tutti fake, tutti fake, eh-ehi