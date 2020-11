Ecco il testo di Hollywood di Sfera Ebbasta, una delle canzoni estratte da Famoso, il quarto disco del king della trap italiana!





Qui sotto trovate audio e testo e di Hollywood di Sfera Ebbasta!

Testo e traduzione di Hollywood di Sfera Ebbasta

[Strofa 1]

Strofa 1] La mia ex mi scrive

Mi dice che le manco da morire

Quando stavamo insieme non faceva che dire:

“Questa relazione ormai è arrivata alla fine”, ehi

Okay, non me ne rendo conto

Okay, okay, so che ho la faccia da stronzo

Non è facile essere famoso

Perché quando ce la fai, li hai tutti contro

Stesso lifestyle

Ora che tutta ‘sta gente guarda

Ora che tutta ‘sta gente invidia

Quando il culo brucia, spesso la bocca sparla, ahia

[Pre-Ritornello] Eh-eh-eh-ehVolevo solo dirti che oggi sono happyE forse so anchе il perchéEh-eh-eh-еhPerché non mi interessa più di quello che pensi te, no [Ritornello] Hollywood, HollywoodGuarda che cielo bluAvevo dei problemi, adesso non ce li ho piùBraccio fuori dal finestrinoSto tenendo il tempo col dito, uhPrimis Player Placeholder[Strofa 2] Avrei voluto fare il rock come i Red HotBere solo Jack Daniels, mangiare hot dogL’auto senza tetto è droptop, Rolex drip dropRapper senza tetto, flop, flopVendi pop-corn, oh noLo so, tutti hanno sempre qualcosa da direMa poi non tutti sempre son pronti a capireE qua vivi o sopravvivi mentre prendi da berePuoi essere una stella o guardare le stelle cadere quaggiùDove non ci sono eroi e ci sei solo tuEd é solo un altro stupido giorno ad Hollywood [Pre-Ritornello] Eh-eh-eh-ehVolevo solo dirti che oggi sono happy e forse so anche il perchéEh-eh-eh-ehPerché non mi interessa più di quello che pensi te, noHollywood, HollywoodGuarda che cielo bluAvevo dei problemi, adesso non ce li ho piùBraccio fuori dal finestrinoNo-no-no-no-no-noOne, two, three, four [Ritornello] Hollywood, HollywoodGuarda che cielo bluAvevo dei problemi, adesso non ce li ho piùBraccio fuori dal finestrinoSto tenendo il tempo col dito, uhHollywood, Hollywood (Hollywood)Hollywood, HollywoodHollywood, Hollywood