Ecco il testo e traduzione di Abracadabra di Sfera Ebbasta, una delle canzoni estratte da Famoso, il quarto disco del king della trap italiana!

Abracadabra è uno dei brani inseriti in Famoso e, come molti altri pezzi del disco, contiene una collaborazione davvero importante. Stiamo parlando del rapper Future, diventato celebre per hit come Mask off e Life is good.





Qui sotto trovate audio, testo e traduzione di Abracadabra di Sfera Ebbasta e Future!

Testo e traduzione di Abracadabra di Sfera Ebbasta

[Intro: Sfera Ebbasta] Bu-bu-bu-bu [Ritornello: Sfera Ebbasta] Eh, i raga’ in strada fanno la grana, abracadabra (Bu-bu-bu-bu)Nati con nada, vestiti Prada, abracadabra (Bu-bu-bu-bu)Ancora non mi ha chiamato, qualcosa non quadra (Brr, brr, brr)Se lo saranno portato, abracadabra (Uh, uh)Lo fa sparire come una maga, abracadabra (Uh, uh)Erano pochi, mo una montagna, abracadabra (Frr)Dice che è single, ma è fidanzata, abracadabra (Ah)Lo faccio sembrare facile, lo so, abracababra [Strofa 1: Sfera Ebbasta] Non penso a Sara, non penso a Chiara, non penso a Laura (No, no, no, no)Fiori sul palmo così mi calmo, non sei sul radar (Ah)Sono rimasto lo stesso di quand’ero in stradaIn più ho soltanto dei soldi (Uh) e qualche collana (Uh, yah)La mia bitch si fa le unghie di due settimane (Brr)Mi odi perché faccio sempre il cazzo che mi pare (Ah)Questo sta pieno di euro, sta pieno di pare (Come mai?)Poveri i ricchi, son tristi, non sanno che fare (Okay) [Ritornello: Sfera Ebbasta & Future] I raga’ in strada fanno la grana, abracadabra (Bu-bu-bu-bu)Nati con nada, vestiti Prada, abracadabra (Bu-bu-bu-bu)Ancora non mi ha chiamato, qualcosa non quadra (Brr, brr, brr)Se lo saranno portato, abracadabra (Uh, uh)Lo fa sparire come una maga, abracadabra (Uh, uh)Erano pochi, mo una montagna, abracadabra (Frr)Dice che è single, ma è fidanzata, abracadabra (Ah)Lo faccio sembrare facile, lo so, abracababra (Pluto) [Strofa 2: Future] Grew up with nothing, I made it through povertyTell me you proud of me, serving through propertyHottest commodity, she gonna acknowledge me (Yeah)Abracadabra, she gone with the windAbracadabra with three other friendsEmilio Pucci, Italian milanWe made it look easy, we had us a bondI made it look easy, we totally gone

Four hundred thousand for the cheapest car in my garage (Yeah)

I count up a check, I didn’t mean to flex, I done skrrt-skrrt, hopped in the foreign

Abracadabra, yeah, I’m at the top of the charts (Woo)

Turn it up, never turn down, too turnt up as usual (Too turnt up)

I came from the block, the guns go pop brr brr (Turn up)

I hustle for money, I run from the cops, woo

Smokin’ my weed and I’m dropping the top

I’m always lit, bitch, I’m always hot

Running through thots in new Gucci socks

I’m taking these drugs, I’m doin’ a lot

Super Future (Brr)

[Ritornello: Sfera Ebbasta] I raga’ in strada fanno la grana, abracadabra (Bu-bu-bu-bu)Nati con nada, vestiti Prada, abracadabra (Bu-bu-bu-bu)Ancora non mi ha chiamato, qualcosa non quadra (Brr, brr, brr)Se lo saranno portato, abracadabra (Uh, uh)Lo fa sparire come una maga, abracadabra (Uh, uh)Erano pochi, mo una montagna, abracadabra (Frr)Dice che è single, ma è fidanzata, abracadabra (Ah)Lo faccio sembrare facile, lo so, abracababra

Traduzione

sono cresciuto con niente, ho superato la povertà

dimmi che sei fiero di me, che ho lasciato alle spalle la povertà

merce di prima qualità, lei mi riconoscerà (yeah)

abracadabra, lei se n’è andata via col vento

abracadara, con tre altri amici

Emilio Pucci, italiano a Milano

l’abbiamo fatta sembrare semplice, abbiamo usato un collegamento

l’ho fatto apparire semplice, siamo completamente partiti

400 000 per la macchina meno cara del mio garage (yeah)

io conto gli assegni, io voglio fare il figo, io faccio skrrt skrt, sono s

alito in sella ad una straniera

abracadabra, yeah, sono in cima alle classifiche (woo)

alza il volume, non buttarti mai giù, troppo eccitato come sempre (troppo eccitato)

sono arrivato dal quartiere, le pistole pop fanno brr brr (alzal0)

io faccio il gangster per i soldi, io fuggo dai poliziotti, woo

fumando la mia erba e io sto cadendo dalla cima

sono sempre su di giri, stronz*, sono sempre un fig0

correndo per le strade con le mie calze di Gucci

sto prendendo queste droge, sto facendo tanta roba

super Future