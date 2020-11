Ecco il testo e traduzione di Macarna di Sfera Ebbasta, una delle canzoni estratte da Famoso, il quarto disco del king della trap italiana!

Macarnea è uno dei brani inseriti in Famoso e, come molti altri pezzi del disco, contiene una collaborazione davvero importante. Stiamo parlando del rapper Offset, diventato celebre per le hit insieme alla crew dei Migos.







Qui sotto trovate audio, testo e traduzione di Macarena di Sfera Ebbasta e Offset!

Testo e traduzione di Macarena di Sfera Ebbasta e Offset

[Intro] I’m in London, got my beat from London [Ritornello: Sfera Ebbasta] Uh, macarenaTroppi cavalli questo PanameraTipa dal VenezuelaUh, yah, macarenaVieni qui e baila Morena, ahBaila Morena, uh [Strofa 1: Sfera Ebbasta] Ho preso una scarpa di Margiela (Skrrt, skrrt)Ho visto la tua ex l’altra sera (Ah), che scema (Ahahah)Questo parla, io lo sento appena (Pss-pss-pss-pss)Quante lame dietro la mia schiena, che scenaLa collana splende anche a luci spenteLe dico: “Ti amo” e non provo nienteVolevo una tipa, queste modelleMe la danno in fretta e non mi danno nienteLei mi dice: “¿Papi, qué lo que?” (¿Qué lo que?)Rispondo: “Scusa, ma sto pensando al cash” (Pow, pow, pow, pow, pow, pow) [Ritornello: Sfera Ebbasta & Offset] Uh, macarena (Ehi)Troppi cavalli questo Panamera (Vroom)Tipa dal VenezuelaUh, yah, macarena (Ehi)Vieni qui e baila morena (Skrrt-skrrt)Baila morena, uh (Offset)Primis Player Placeholder[Strofa 2: Offset] Put a hundred racks in the Goyard (Hundred racks)In the trap, I was taught to go hard (Trap)Run up on these niggas, I’ma blow hard (Eh)Kicking on the engine, no [?] (Vroom)Fifteen millies so far (Fifteen mill’)Lambo, hit the gas, it’s a go-kart (Woo)I don’t trust nobody got a chrome heart (Chrome heart)Bitches starin’ me like they’ve seen a robot (Woo)Hit it up, hit the drip, go hard (Hit it)We got sticks in the [?], we gon’ blow hard (Sticks)I don’t hit the bitch, make her give a blowjob (Nah)I be sippin’ on the [?] Uh, [?] [Ritornello: Sfera Ebbasta & Offset] Uh, macarena (Ehi, ayy)Troppi cavalli questo Panamera (Vroom)Tipa dal VenezuelaUh, yah, macarena (Ehi)Vieni qui e baila Morena, ahBaila Morena, uhMacarenaTroppi cavalli questo Panamera (Vroom)Tipa dal VenezuelaUh, yah, macarenaVieni qui e baila Morena, ahBaila Morena, uh

Traduzione Strofa Offset Macarena

Sono a Londra, ho preso il mio beat a Londra

ho centinaia di scafffali nel Gpyard (centinaia di scaffali)

nella trap, mi hanno insegnato ad andarci giù duro (trop)

ho corso con questi n****i, io sparo forte (eh)

premendo sull’accelleratore, nessu ? vroom

Fino ad ora 15.0000 (15.000)

Una lamborghini, premi sull’acceleratore, è un go kart (cuore di cromo)

le ragazze mi guardano come se avessero visto un robot (woo)

colpiscilo, fallo bagnare, vacci giù duro (colpiscilo)

abbiamo dei pali nel ? , spareremo forte (pali)

non me la faccio con quella stronz*, falle fare un pomp**o

mi servirà dal suo ?

uh