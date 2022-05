Sfera Ebbasta e Rvssian: video e testo di Easy dall’EP Italiano

Fuori oggi Easy, una delle canzoni del nuovo progetto di Sfera Ebbasta e RVSSIAN, intitolato Italiano, l’EP in uscita per Island Records il 6 Maggio.

“Italiano è il coronamento di un percorso che ha portato Sfera Ebbasta dall’essere uno dei più grandi talenti della sua generazione all’essere uno dei rappresentanti più innovativi della musica italiana nel mondo, capace di collaborare ancora una volta con i nomi più rilevanti della nuova scena mondiale”, con queste parole è stato introdotto il progetto.

Testo Easy di Sfera Ebbasta

Fare un milione è easy

Fidati, sono busy

Non ti rispondo, easy, no

Sfera più Rvssian, oui, oui

Fare sta roba è easy

La mando a farsi un lifting

Sparisco come Houdini

Ah

Gira al contrario la lancetta sul mio AP

Mentre fischian le gomme del mio SRT

Tu mi vuoi morto, sono qui, qui

Non mi parlare di strada, nah, uh

Duecento all’ora sul radar

Skkrt, vroom, vroom

Mentre lei mi aspetta a casa

In tasca non c’era nada

Adesso sai che

Fare un milione è easy

Fidati, sono busy

Non ti rispondo, easy, no

Sfera più Rvssian, oui, oui

Fare sta roba è easy

La mando a farsi un lifting

Sparisco come Houdini

Ah

I said I would do it

They thought I was joking

I don’t count in anyone, no