Qui sotto trovate audio, testo di Giovani Re di Sfera Ebbasta. Del pezzo abbiamo sentito per la prima volta un breve estratto proprio nel corso del documentario.

Testo di Giovani Re di Sfera Ebbasta e Offset

[Strofa 1] Sto correndo veloce da un po'Sono grossi i miei piani, li ho qui tra le maniLi stringo più forti che possoHo detto a me stesso che un giornoAnche io avrei messo la testa appostoMa in questo posto, io non conoscoNessuno a parte i miei amici di sempreMentre sta gente mi grida addossoQuando fumo sto sulla lunaLei mi dice "non avere paura"A 200 all'ora senza la cintura, ahNon posso frenareArrivo, tu fammi passare, scusaLa gente qui ha sempre una scusaSbaglia ma poi non chiede "scusa"Nemmeno dopo che ti usa [Pre-Ritornello] Dimmi cosa aspetti da un po'Da me che ti aspetti ora?Il tempo si ferma per noiQuesta notte é nostra[Ritornello] Giovani Re, piccole starSi ricorderanno di no-o-oiDi no-o-oiVia dal quartiere come leggende da barQuando parleranno di no-o-oiDi no-o-oi [Strofa 2] Tu chiedi a me come finiràSe sarà come sempreTutti sanno quando torno in cittàLa mia faccia é nelle pubblicitàMamma ancora mi ripete ancora "fai il bravo"Qual é il prezzo per questa libertà? Ehy-ehyIo non lo se di me puoi fidartiIn fondo faccio gli errori di tantiMa vivo come se fossi specialeAnche se poi morirò come gli altriNon voglio lacrime al mio funeralePreferirei che somiglia ad un partyGridano il mio nome prima di suonareSono lontano ma posso chiamarti [Pre-Ritornello] Dimmi cosa aspetti da un po'Da me che ti aspetti ora?Il tempo si ferma per noiQuesta notte é nostra[Ritornello] Giovani Re, piccole starSi ricorderanno di no-o-oiDi no-o-oiVia dal quartiere come leggende da barQuando parleranno di no-o-oiDi no-o-oi