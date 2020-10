Bottiglie Privé è il titolo del singolo con cui Sfera Ebbasta apre ufficialmente la nuova era discografica. Dopo lo straordinario successo (e i record) di Rockstar, Sfera pubblica oggi il suo nuovo attesissimo singolo, prodott dal fidato Charlie Charles.

Come vi abbiamo raccontato qui su Ginger Generation, Sfera Ebbasta ci ha dato un’anticipazione del testo e dell’audio della canzone via social. Qui sotto trovate il testo della canzone e potete acquistare il pezzo di Sfera Ebbasta e preordinare tutte le versioni di Famoso!

Testo Bottiglie Privé

Tutto cambia nulla resta uguale

Tranne l’amore di tua madre

La gente cambia, il cash ti cambia

Più ne fai e più non ti basta

Cambia il modo in cui la guardo quando sta con lui

Penso son troppo cambiato, forse è meglio lui

cambio vestiti cambio appartamento

Non ho mai cambito quello che c’è dentro

E non lo vedi che sono sincero

Che se son triste piange pure il cielo

Mai tradito un frate per una tipa

Mai tradito una tipa che amavo davvero

dimmmi che ne sai dei momenti no??

Mi hai visto sorridere sopra uno yatch

e pensi che sia tutto ok, tutto appo’

Ma non è un cazz* appo’

Son cambiato da un po’

ho cambiato un’altra tipa mentre pensavo a te

e un po’ ho cambiato vita

e un po’ lei ha cambiato me eh eh



(Ritornello)

Bottiglie privè non valgono niente

Ma queste modellle non sono come te

Mi guardi e mi dici sono lo stesso di sempre

Ma so che mi menti e non capisco perché

Sono pure in mezzo alla gente

Tra bottiglie privé

Si fanno pure la foto e dopo non rimane più niente

Tra bottiglie privè

Dai facciamo l’amore dentro l’ascensore

Ho messo le stelle come detinazione

Sì sono un tipo di poche parole

Che le spreca per poche persone

Tu

Forse non te lo ricordi più

Dicevano no, non è cool

Dura un mese o poco più

Mi volevano giù ma tu no

Mo è da un po’ che non ti riconosco più

Ho cambiato un’altra tipa mentre pensavo a te

E un po’ ho cambiato vita

E un po’ lei ha cambiato me eh eh

Bottiglie privè non valgono niente

Ma queste modellle non sono come te

Mi guardi e mi dici sono lo stesso di sempre

Ma so che mi menti e non capisco perché

Sono pure in mezzo alla gente

Tra bottiglie privè

Si fanno pure la foto e dopo non rimane più niente

Tra bottiglie privè

ho cambiato un’altra tipa mentre pensavo a te

e un po’ ho cambiato vita, e un po’ lei ha cambiato me

bottiglie privè non valgono niente

ma queste modellle non sono come te

mi guardi e mi dici per me sei lo stesso di sempre

Ma so che mi menti e non capisco perché

Sono pure in mezzo alla gente

Tra bottiglie privè

Si fanno la foto e dopo non rimane più niente

tra bottiglie privè