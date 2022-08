Taylor Swift ha annunciato il disco Midnights, arriva il 21 Ottobre

Mentre dormivamo, Taylor Swift ha annunciato un nuovo disco! La cantante americana, che ieri sera è apparsa sul palco dei VMAs, ha pubblicato su Instagram l’annuncio del suo prossimo album: Midnights.

Taylor Swift Midnights: L’annuncio

“Midnights, 13 storie di notti insonni sparse per la mia vita, uscirà il 21 Ottobre. Incontriamoci a mezzanotte” ha scritto come didascalia del post Instagram in cui ha mostrato quella che sembra essere la copertina del disco. Sia nel post che nelle stories Taylor un’introduzione alle tematiche del disco:

Stiamo sdraiati svegli pieni di amore e paura, in tumulto e lacrime. Fissiamo tutti le pareti e beviamo fino a che non ci parlano. Distorciamo le prigioni che ci siamo creati da soli e preghiamo, che proprio in questo momento, non stiamo per commettere un errore che potrebbe sconvolgerci la vita. Questa è una collezione di musica scritta a mezzanotte, un viaggio attraverso il terrore e sogni dolcissimi. I pavimenti su cui camminiamo incessanti e i demoni che affrontiamo. Per tutti noi che ci siamo rigirarti ed abbiamo deciso di lasciare le lanterne accese e siamo andati alla ricerca – sperando che forse, quando l’orologio segna le 12… potremmo incontrare noi stessi.

Taylor Swift aveva anticipato l’uscita di Midnights durante il suo disco di accezione agli Mtv VMA’s 2022, durante la serata, infatti, ha vinto 3 premi: ha trionfato vincendo tre awards per il successo planetario di “All Too Well (10 Minutes Version) (Taylor’s Version): The Short Film”, non solo aggiudicandosi uno dei premi più importanti come Video of the year, ma anche il riconoscimento di Best Longform Video e Best Direction.

WATCH: The moment #TaylorSwift announced her new album coming out October 21st LIVE at the #VMAs ! pic.twitter.com/2jfl1wMQA4 — MIMIJURY (@MlMlJURY) August 29, 2022

Taylor Swift Midnights: cosa sappiamo

Taylor Swift sa sempre come sorprendere i suoi fan. Mentre noi swifties eravamo ancora impegnati a confrontare teorie su quando sarebbe stato annunciato il prossimo re-record, lei ha deciso di pubblicare un disco di inediti completamente inaspettato. Per adesso sappiamo solo che conterrà 13 tracce e che dovrebbe trattarsi di un concept album e che il filo che collegherà tutti i pezzi saranno le notti insonni.

Per adesso non sappiamo che stile musicale Taylor Swift avrà scelto per il suo decimo disco in studio, ma pensiamo che possa essere simile alla musica che ha pubblicato più di recente, ovvero come in Folklore ed Evermore.

Quando uscirà il disco:

E’ stato confermato che l’album di Taylor uscirà il 21 Ottobre, ma è già disponibile in pre-ordine.

Prossimi progetti di Taylor Swift:

Nei prossimi mesi la cantante sarà molto impegnata su diversi fronti! Non solo tra un mese e mezzo arriverà il suo prossimo disco di inediti, Midnights, ma ha lavorato anche ad altri progetti dal punto di vista musicale e cinematografico. A Giugno, infatti, ha pubblicato la canzone Carolina, che farà parte della colonna sono del film La ragazza della Palude, che uscirà in autunno.

Taylor Swift farà anche parte del cast stellare di Amsterdam, la prossima pellicola di David O. Russell. Nel film vedremo anche Margot Robbie (attualmente impegnata sul set di Barbie di Greta Gerwig), Christian Bale, John David Washington, Chris Rock, Anya Taylor-Joy, Zoe Saldaña, Mike Myers, Michael Shannon, Timothy Olyphant, Andrea Riseborough, Taylor Swift, Matthias Schoenaerts, Alessandro Nivola, Rami Malek e Robert De Niro.

Non è stata rivelata ancora una trama ufficiale del film, ma sappiamo che Amsterdam sarà ambientato negli anni ’30 del secolo scorso e seguirà le vicende di tre personaggi principali: un medico, un’infermiera e un avvocato e uscirà in Italia il 4 Novembre.

