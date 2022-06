L’estate nei tuoi occhi: Jenny Han parla delle differenze con il libro e di Taylor Swift

Dopo il grande successo di Tutte le volte che ho scritto Ti Amo, Jenny Han è ufficialmente diventata sinonimo della rinascita delle commedie romantiche teen ed è tornata con L’estate nei tuoi occhi. La scrittrice è infatti la penna dietro la popolare trilogia con protagonisti Lana Condor e Noah Centineo ed adesso è tornata, per la prima volta come showrunner, per la serie tv tratta dalla sua prima trilogia di romanzi, la Summer Trilogy.

L’estate nei tuoi occhi è arrivato su Prime Video dal 17 Giugno e racconta l’indimenticabile estate di Belly Conklin e dei fratelli Conrad e Jeremiah nella casa al mare della famiglia Fisher.

L’estate nei tuoi occhi differenze libro e serie tv:

Adattare un libro in una serie tv non è mai facile, soprattutto se il romanzo è così amato come L’estate nei tuoi occhi. Ho avuto la possibilità di parlare con Jenny Han su come è riuscita in questo arduo compito, soprattutto nell’essere fedele a ciò che i fan ganno adorato della storia, riuscendo però a modernizzarla ed adattarla.

La scrittrice mi ha confessato di aver usato tre linee guida: provare a soddisfare i fan dei libri, ma allo stesso tempo creare qualcosa di nuovo per chi non li aveva mai letti e poi ha pensato ai cambiamenti necessari che avrebbe fatto alla storia se l’avesse scritta adesso ed un esempio di questo potrebbe essere l’aver reso Jeremiah un personaggio queer. Tutto questo, però, rimanendo fedele ai personaggi e la narrazione.

L’estate nei tuoi occhi e Taylor Swift:

I fan di Taylor Swift hanno notato immediatamente che nel trailer di L’estate nei tuoi occhi c’era una canzone molto speciale: This Love (Taylor’s Version)! Si trattava di un rerecording inedito tratto da quello che presumibilmente sarà 1989 (Taylor’s Version) e che la cantante americana ha deciso di “donare” alla serie.

Ho chiesto a Jenny Han come fosse nata questa collaborazione e mi ha confessato che lei ascoltava le canzone di Taylor mentre scriveva il libro e che, sia lei che i fan, hanno sempre immaginato la musica di Tay Tay come colonna sonora perfetta per la storia d’amore narrata nei libri. Nella colonna sonora, oltre a This Love (TS) ci sono anche Cruel Summer, Lover, False God e The Way I Loved You (Taylor’s Version).

L’estate nei tuoi occhi trilogia:

Molti avranno scoperto la storia di Belly attraverso la serie di Amazon Prime Video, ma L’estate nei tuoi occhi è prima di tutto una trilogia di libri di Jenny Han. Si tratta della prima collana di libri pubblicata dall’autrice di Tutte le Volte che ho scritto Ti Amo ed il primo libro è uscito nel 2009.

I libri della Summer Trilogy:

The Summer I Turned Pretty (2009) – L’estate nei tuoi occhi (in italiano)

Belly misura il tempo in estati. Tutto ciò che di bello e magico è successo nella sua vita, è successo fra giugno e agosto. L’inverno è solo il periodo che la divide dalla prossima estate, dalla casa sulla spiaggia e da Susannah che, oltre a essere la migliore amica di sua mamma, è anche la madre di Jeremiah e Conrad.

Loro sono gli amici con i quali è cresciuta: uno è il ragazzo su cui contare, l’altro è quello che ti fa battere il cuore. Questa estate però sarà un’estate speciale, perché sta per accadere quello che Belly sogna da sempre, e che sembrava non sarebbe mai accaduto…

It’s Not Summer Without You (2010) – Non è estate senza te (in italiano)

Belly ha sempre contato ogni singolo giorno che la separa dall’estate, cioè da Conrad e Jeremiah. Ma non quest’anno. Perché la madre dei ragazzi, Susannah, è di nuovo molto malata. Perché Conrad ha smesso di curarsene. E perché tutto quello che era buono nella sua vita sta crollando a pezzi. Per la prima volta, Belly vuole solo che quell’inverno non finisca mai. E invece, quando Jeremiah telefona per dirle che Conrad è sparito, Belly capisce che quella è l’occasione per rimettere le cose a posto.

We’ll Always Have Summer (2011) – Per noi sarà sempre estate (in italiano)

Sono passati due anni da quando Conrad ha detto a Belly di mettersi con suo fratello. Da allora, lei e Jeremiah sono stati inseparabili. Ma la loro relazione non è felice come dovrebbe. Infatti, quando Jeremiah commette il peggiore errore che un ragazzo può commettere, Belly è costretta a chiedersi se quello sia davvero il grande amore. Davvero Jeremiah è li ragazzo giusto? Davvero lei ha smesso di amare Conrad?