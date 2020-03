Javier e Talisa: cena romantica per i due ballerini di Amici 19

I due ballerini di Amici 19, Talisa e Javier, continuano ad essere molto vicini. Oggi Timor Steffens fa una bella sorpresa alla ballerina italo-americana, da lui tanto apprezzata, sorpresa che finisce per coinvolgere anche il ballerino cubano.

Il regalo di Timor Steffens

Come sappiamo, il coreografo è stato il vincitore della sfida Amici Prof disputata venerdì scorso in diretta. Così, l’insegnante ha la possibilità di fare un regalo ad un ballerino da lui scelto. Timor non poteva che scegliere Talisa e la sorpresa è una cena speciale che potrà condividere con chiunque lei desideri. E la ballerina sceglie a sua volta Javier al quale chiede di preparare il suo abbigliamento per l’occasione: camicia e pantaloni eleganti!

Ma non è finita qui perché, subito dopo, i due ballerini vivono insieme dei momenti di tenerezza. Purtroppo, però, non è tutto oro quello che luccica perché successivamente Javier confida a Jacopo di sentirsi in colpa nei confronti della sua ex fidanzata. Mentre Talisa ammette con Giulia di non avere nessuna intenzione di fidanzarsi con lui. Questo perché non crede che le sue dichiarazioni d’amore siano sincere.

Il bacio tra Talisa e Javier

All’interno della scuola di Amici 19 è dunque scoppiato l’amore. I due ballerini Javier e Talisa, infatti, obbligati ad una convivenza forzata in vista del serale sono ormai molto legati.

Nella puntata del daytime andata in onda qualche giorno fa, infatti, abbiamo visto Javier e Talisa comodamente stesi su un divano in atteggiamenti sospetti. Il ballerino cubano e la ballerina di origini statunitensi hanno infatti iniziato un gioco di seduzione reciproco che non lasciava dubbi.

Fra una coccola e l’altra, e uno sguardo d’intesa, Javier e Talisa hanno dunque iniziato ad avvicinarsi sempre di più fino al bacio finale.