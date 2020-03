Maturità 2020: i 100 giorni ai tempi del Coronavirus

Quest’oggi, 9 marzo, si celebrano in tutta Italia i 100 giorni dalla Maturità 2020. Per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana, tuttavia, gli studenti non sono in classe a studiare. Né tantomeno potranno festeggiare.

I nati nel 2001, che dovranno affrontare la Maturità 2020, sono infatti ancora dubbiosi su quello che sarà il loro futuro. Il Coronavirus e il suo dilagare hanno infatti reso impossibile fare qualunque previsione. E, ovviamente, festeggiare come si deve questa importante evenienza. Un evento storico, dal quale però gli stessi maturandi potranno imparare tante lezioni.

Il dilagare dell’epidemia ha costretto infatti migliaia e migliaia di studenti a rrimanere a casa, così come i loro professori. Sono state sperimentate così nuove modalità di insegnamento a distanza, mettendo alla prova docenti e studenti come mai prima d’ora.

Ovviamente, il dilagare di quests misteriosa influenza ha creato tantissimi danni e disagi. Eppure, allo stesso tempo, ha dato vita a nuove forme di aggregazione “alternativa” e ci ha permesso di rivalutare molti rapporti. E, sì, questo vale anche per i rapporti a distanza.

Gli studenti nati nel 2001 che a giugno (ci auguriamo le date rimarranno invariate) affronteranno la Maturità 2020 potranno raccontare ai loro figli di aver fatto parte di una fase importante e cruciale della storia italiana. E, chi lo sa, potrranno trovare in questa enorme tragedia nazionale spunti per i loro temi o i loro a

Nel frattempo riguardo agli esami Ministra Lucia Azzolina, che nelle scorse ore ha scritto: