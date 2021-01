Congratulazioni di cuore alle Little Mix! Dopo ben 9 anni di carriera, 6 album, tour mondiali e chi più ne ha più ne metta, le ragazze hanno realizzato il loro sogno! La scorsa settimana, le LM sono infatti finalmente riuscite ad ottenere la loro prima numero uno nella classifica britannica grazie a Sweet Melody!

Sweet Melody, come saprete, è uno dei singoli estratti dal sesto disco delle Little Mix, intitolato Confetti e uscito lo scorso novembre. Perrie Edwards, Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock e Jade Thirlwall hanno lavorato a questo progetto per un anno, continuando a perfezionare i 13 brani che ne fanno parte e dimostrando ancora una volta il loro sensazionale talento nel creare musica che conquista tutte le generazioni. La band ha collaborato, tra gli altri, con Tayla Parx (Ariana Grande), l’hitmaker MNEK, e i grandi del pop TMS e Kamille, con cui lavorano da tempo.

Altre tracce che emergono con forza dall’album sono Breathe ricca di armonie melodiche, e l’unica ballad dell’album, My Love Won’t Let You Down, tre minuti di pura e bellissima emozione, co-scritta da Leigh-Anne, Jade e Perrie.

La reazione delle Little Mix alla numero 1 di Sweet Melody nella classifica UK

In un’intervista a Uk Charts, le ragazze hanno tenuto a ringraziare i fan per l’incredibile supporto degli ultimi anni. Le ragazze hanno ovviamente voluto dedicare questo traguardo alla loro ex collega Jesy Nelson, che nei giorni scorsi ha lasciato il gruppo per problemi personali.

Qui sotto trovate audio, testo e traduzione di Sweet Melody delle Little Mix!

Testo



[Intro: Jesy] Doo-doo, doo-doo-doo-dooDoo-roo-doo-doo, doo-roo-doo-roo (X2) [Verse 1: Jade] In a whole ‘nother life, there was this boy that I knewHe made me feel like a womanWe were young and silly foolsAnyway, he was in a bandWrote love songs about meI wasn’t crazy ’bout the words, but the melodies were sweetWent something like [Refrain: Jesy] Doo-doo, doo-doo-doo-dooDoo-roo-doo-doo, doo-roo-doo-roo (X2) [Verse 2: Jesy & Leigh-Anne] Every time we go dancing, I see his straying eyesGave him too many chances, push my gears too many timesAnyway, he start acting dumb, then I’ll be on my way to leaveBut I stopped in the tracks when I heard this melodyAnd it went like [Refrain: Leigh-Anne] Doo-doo, doo-doo-doo-dooDoo-roo-doo-doo, doo-roo-doo-roo (X2) [Chorus: All] He used to sing me sweet melodiesHe played me, made me believe it was real loveSang me sweet melodiesBut the day he did me wrong

The song couldn’t go on and on and on

He used to sing me sweet melodies

He played me, made me believe it was real love

Sang me sweet melodies

But the day he did me wrong

The song couldn’t go on and on and on



[Verse 3: Perrie, Perrie & Leigh-Anne, Perrie & Jesy] He would lie, he would cheat, over syncopated beatsI was just his tiny dancer, he had control of my feetThat’s when he came along, that’s when I lost the grooveThere was no song in the worldTo sing along or make me moveSounded something like [Refrain: Jesy & Perrie] Doo-doo, doo-doo-doo-dooDoo-roo-doo-doo, doo-roo-doo-roo (It was,) (X2) [Chorus: All, Perrie, Jade & Jesy] He used to sing me sweet melodies (Oh-woah), He played me, made me believe it was real loveSang me sweet melodiesBut the day he did me wrong (Ah, yeah)The song couldn’t go on and on and on (Couldn’t go on, no)He used to sing me sweet melodies (Sing sweet melodies), He played me, made me believe it was real loveSang me sweet melodiesBut the day he did me wrong (Me wrong)The song couldn’t go on and on and on[Post-Chorus: Jesy & Perrie] Doo-doo, doo-doo-doo-dooDoo-roo-doo-doo, doo-roo-doo-roo (Oh) (X2)

[Bridge: All, Leigh-Anne, Jade] On and on, on and onHe used to sing me sweet melodiesHe played me, made me believe it was real loveSing me sweet melodiesBut the day he did me wrong (Me wrong)The song couldn’t go on and on and onOn and on, and on, yeah [Chorus: All, Perrie, Leigh-Anne & Jesy] He used to sing me sweet melodies (Melodies, yeah)He played me, made me believe it was real loveSang me sweet melodies, oh-ohBut the day he did me wrong (Did me wrong)The song couldn’t go on and on and on

He used to sing me sweet melodies (Sing me sweet melodies, yeah)

He played me, made me believe it was real love (Oh, oh)

Sang me sweet melodies (Oh)

But the day he did me wrong (Eh)

The song couldn’t go on and on and on, no

Traduzione

Doo-doo, doo-doo-doo-doo

Doo-roo-doo-doo, doo-roo-doo-roo (X2)

In tutta un’altra vita, c’era questo ragazzo che conoscevo

Mi ha fatto sentire una donna

Eravamo giovani e sciocchi sciocchi

Comunque, era in una band

Ha scritto canzoni d’amore su di me

Non ero amante delle parole, ma le melodie erano dolci

Era qualcosa di simile a

Doo-doo, doo-doo-doo-doo

Doo-roo-doo-doo, doo-roo-doo-roo (X2)

tutte le volte che andiamo a ballare, vedo i suoi occhi vaganti

gli ho offerte troppe possibilità, ho ingranato la marcia troppe volte

e quando inizierà a comportarsi da scemo, allora sarò pronta per andarmene

ma mi sono fermato sui binari quando ho sentito questa melodia

Ed è andata come



Doo-doo, doo-doo-doo-doo

Doo-roo-doo-doo, doo-roo-doo-roo (X2)

mi cantava dolci melodie

mi ha fregata , mi ha fatto credere che fosse vero amore

E lui mi ha cantato dolci melodie

ma il giorno in cui mi ha ferito

la canzone non poteva andare avanti e avanti e avanti

mi cantava dolci melodie

Mi ha fregata, mi ha fatto credere che fosse vero amore, Mi ha cantato dolci melodie

Ma il giorno in cui mi ha ferito

La canzone non poteva andare avanti e avanti e avanti

Mentiva, imbrogliava, sui ritmi sincopati

Ero solo la sua piccola ballerina, aveva il controllo sui miei piedi

È stato allora che è arrivato, è stato allora che ho perso il ritmo

non c’era nessuna canzone al mondo

per cantare o farmi commuovere

è successo qualcosa di simile

Doo-doo, doo-doo-doo-doo

Doo-roo-doo-doo, doo-roo-doo-roo (X2)

mi cantava dolci melodie

Mi ha fregata , mi ha convinto che fosse vero amore, Mi ha cantato dolci melodie

Ma il giorno in cui mi ha fatto del male

La canzone non poteva andare avanti e avanti e avanti

Mi cantava dolci melodie



Mi ha frega, mi ha fatto credere che fosse vero amore, Mi ha cantato dolci melodie

Ma il giorno in cui mi ha fatto del male

La canzone non poteva andare avanti e avanti e avanti

doo-doo, doo-doo-doo-doo

doo-roo-doo-doo, doo-roo-doo-roo, oh whoa

ancora e ancora, ancora e ancora

Mi cantava dolci melodie

Mi ha fregata, mi ha convinta che fosse vero amore

cantami dolci melodie

ma il giorno in cui mi ha ferito (mi ha ingannata)

la canzone non avrebbe potuto continuare, continuare, continuare

(continuare e continuare, e ancora, sì)