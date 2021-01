Anche quest’anno Nielsen ha rivelato la classifica degli album e dei singoli più venduti in giro per il mondo negli ultimi 12 mesi. E indovinate un po’? Anche stavolta i BTS hanno trionfato!

La classifica degli album più venduti del 2020 vede Map of the soul: 7 in testa, con un incredibile bottino di oltre 6,5 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Ma le belle sorprese non finiscono qui. I ragazzi sono infatti riusciti ad accaparrarsi anche la seconda posizione negli album più venduti del 2020 grazie a BE, uscito a novembre.

Terza posizione meritatissima per Harry Styles, che ha dominato le classifiche del 2020 grazie al suo secondo disco Fine Line.

I BTS, fra le altre cose, hanno ottenuto anche un importante risultato nella classifica dei singoli. Dynamite si è infatti conquistata un’onorevole 7a posizione nella top 10, mentre in questo caso il dominatore assoluto è stato The Weeknd con la sua Blinding Lights.

Cliccando qui trovate le classifica complete di singoli e album più venduti al mondo nel 2020. Qui sotto invece trovate le due rispettive top 10.

1 Map of the soul: 7 – BTS

2 . BE – BTS

3 Fine Line – Harry Styles

4. Shoot for the stars, aim for the moon – Pop Smoke

5. Folklore – Taylor Swift

6. After Hours – The Weeknd

7. When we all fall asleep, where do we go? – Billie Eilish

8. Hollywood’s Bleeding – Post Malone

9. Legends never die – Juice WRLD

10. My turn – Lil Baby

Classifica dei singoli più venduti nel mondo nel 2020

1 Blinding lights -The Weeknd

2 .Dance monkey – Tones and I

3 Don’t start now – Dua Lipa

4. Saint JHn – Roses (Imanbek Remix)

5. JAWS 685 & Jason Derulo – Savage Love (Laxed – Siren beat)

6. Rockstar – DaBaby feat. Rody Ricch

7. Dynamite – BTS

8. Before you go – Lewis Capaldi

9. The Box – Rody Ricch

10. Watermelon Sugar – Harry Styles