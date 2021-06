Summertime 3 ci sarà! Ecco come potrebbe proseguire la serie Netflix

Da ieri è disponibile sulla piattaforma streaming Netflix la seconda stagione di Summertime (guarda il trailer). Nei nuovi episodi ritroveremo il vecchio cast formato tra gli altri da Ludovico Tersigni, Amanda Campana e Andrea Lattanza. Inoltre ci saranno importanti new entry come la spagnola Amparo Piñero Guirao che interpreterà Lola. Insieme a lei anche Giovanni Anzaldo nel ruolo di Jonas. Dopo l’ultimo episodio dal finale piuttosto aperto una terza stagione era probabile e la conferma è arrivata ancora prima dell’uscita dei nuovi episodi.

Summertime 2: Ludovico Tersigni e Amparo Piñero Guirao parlano di Ale e Lola

Nel finale dell’ultimo episodio di Summertime 2 assistiamo a una serie di separazione e al drammatico incidente di Lola. Nell’ultima corsa della stagione infatti la ragazza azzarda un sorpasso su Ale ma cade. Sembra perdere conoscenza quando sale sull’ambulanza e Ale è disperato a bordo pista. Da Cesenatico anche Summer vede dalla televisione l’incidente. L’incidente sarà grave? Ale continuerà a correre o il trauma lo farà ritirare? La protagonista della serie Netflix è ormai rimasta sola dopo aver salutato il flirt estivo Jonas ripartito e aver rovinato l’amicizia con Edo e Sofia.

Sofia intanto ha deciso di cambiare aria e andarsene con Irene a Milano. La recente scoperta della passione per la fotografia potrebbe farla iscrivere a qualche corso in Summertime 3. Sicuramente allontanarsi da Summer e riscoprire sè stessa saranno tra i suoi principali obiettivi. Dario ha ormai scoperto l’amore e sarà interessante capire come continuerà la storia con Rita e il piccolo Davide. In questa seconda stagione Blu ha vissuto la sua prima storia con l’eccentrico Alfredo. La ragazzina è finalmente uscita un po’ dal guscio e sta crescendo.

I genitori di Summer hanno deciso di separarsi proprio nel momento in cui Isabella scopre di essere incinta. La notizia quali conseguenze avrà? Infine, Edo ha deciso di trascorrere del tempo ad Amburgo, la città della madre. Nel finale di Summertime 2 Giulia è tornata da lui e sembra molto probabile partiranno insieme. La loro storia decollerà finalmente? Questa stagione non ci ha entusiasmato ma potrebbe migliorare con l’evolversi di queste storie.