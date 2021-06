Summertime 2 – cast: Chi è Giovanni Anzaldo (Jonas) Instagram e bio

Da domani 3 giugno Netflix renderà disponibile sulla piattaforma la seconda stagione di Summertime (guarda il trailer qui). Nei nuovi episodi ritroveremo il vecchio cast formato tra gli altri da Ludovico Tersigni, Amanda Campana e Andrea Lattanza. Inoltre ci saranno importanti new entry come la spagnola Amparo Piñero Guirao che interpreterà Lola. Insieme a lei anche Giovanni Anzaldo con il suo personaggio Jonas sarà al centro della trama. Ecco qualche curiosità su questo attore

Giovanni Anzaldo nasce il 12 novembre 1987 a Torino e cresce a Rivalta. I suoi genitori di origini siciliane gestiscono un negozio di alimentari. La passione per la recitazione nasce alle scuole elementari dopo una recita che metteva in scena Il piccole principe. Dopo la scuola di ragioneria, preferisce all’Università di Economia la scuola del Teatro Stabile di Torino di Luca Ronconi dove si diploma nel 2009.

Nel 2010 vince il Premio Ubu quale miglior attore under 30 per lo spettacolo teatrale di Alessandro Gassmann Roman e il suo cucciolo. Successivamente Gassman riprende Anzaldo nei panni di Nicu per il suo film di esordio alla regia intitolato Razzabastarda, adattamento cinematografico dello spettacolo teatrale Roman e il suo cucciolo. Per questa interpretazione Anzaldo vincerà il Premio Gallio come migliore attore. Nel 2013 recita sul grande schermo in Romanzo di una strage di Marco Tullio Giordana. In televisione ottiene un ruolo secondario nella seconda stagione di Paura di amare e ne Il restauratore.

Un anno dopo entra nel cast principale di Il capitale umano, il primo dramma di Paolo Virzì vincitore di sette David di Donatello. Il provino con Virzì durò oltre tre ore. Nel 2014 è impegnato nel set di Mi chiamo Maya. Nello stesso anno recita anche in L’attesa, opera prima di Piero Messina, accanto a Juliette Binoche. L’attore di Summertime 2 è anche regista e sceneggiatore. Occasionalmente, fa anche il modello. Ha un sito internet StorieBastarde, strutturato come un blog in cui ha condiviso una serie di racconti scritti da lui.

