Ha ufficialmente aperto i battenti a Disneyland, in California, l’Avengers Campus! Si realizza così il sogno di tutti i fan del Marvel Cinematic Universe di poter vivere, almeno una volta nella vita, un’esperienza immersiva da veri Avengers!

L’Avengers Campus di Disneyland, aperto con una solenne cerimonia ricca di ospiti, non è nient’altro che una nuova land del resort californiano. Al suo interno troviamo il quartier generale dei supereroi e potrete incontrare dal vivo tutti i personaggi che hanno reso la saga di film così iconica.

Alla cerimonia di presentazione ha partecipato, fra gli altri, anche Anthony Mackie. L’attore che interpreta Sam Wilson alias Falcon ha fatto così il passaggio di consegne dello scudo al nuovo Captain America. Della storia del nuovo Cap, fra l’altro, vi avevamo raccontato qui su Ginger parlandovi della serie The Falcon and the Winter Soldier.

ANTHONY MACKIE INTRODUCING CAPTAIN AMERICA AT THE AVENGERS CAMPUS CEREMONY pic.twitter.com/lmFMxyl2Nf — emma (@tpwkcevans) June 3, 2021

All’interno di questa nuova straordinaria area, ovviamente, i visitatori potranno immergersi nell’MCU anche grazie a nuove incredibili attrazioni a tema. Fra queste troviamo Web Slingers, l’attrazione ispirata a Spiderman e Guardian of the Galaxy – Mission Breakout, un’avventura adrenalinica con una vertiginosa caduta verticale che è andata a sostituire la Tower of Terror.

Fra le esperienze da non perdere, inoltre, c’è anche la visita all’Antico Santuario e l’incontro con il Maestro delle Arti Mistiche, Dr Strange!

Ecco alcune foto dell’Avengers Campus e il video della cerimonia di inaugurazione!

Avengers Campus Opening Ceremony | Disney California Adventure Park

E se pensate che quello che avete visto sia soltanto un sogno americano irragiungibile, beh, vi sbagliate di grosso! Anche il ben più vicino Disneyland Paris, il parco alle porte di Parigi, sta lavorando al suo Avengers Campus.

La data di apertura della nuova land dovrebbe essere fissata entro la fine del 2023. Basterà avere soltanto ancora un po’ di pazienza!