Summertime 2 – Netflix cast: Chi è Amparo Piñero Guirao (Bio e Instagram)

Da domani 3 giugno Netflix renderà disponibile sulla piattaforma la seconda stagione di Summertime (guarda il trailer qui). Nei nuovi episodi ritroveremo il vecchio cast formato tra gli altri da Ludovico Tersigni, Amanda Campan e Andrea Lattanza. Inoltre ci saranno importanti new entry come la spagnola Amparo Piñero Guirao che interpreterà la bella pilota Lola. Ecco bio e Instagram di questa giovane attrice

Nella seconda stagione di Summertime Amparo Piñero Guirao ha il ruolo di Lola, la co-pilota di Ale. L’attrice non ha alle spalle una grande carriera anche data la giovane età. Tuttavia, oltre alla serie Netflix recita anche in Dos Vidas in onda sulle reti spagnole. Ha occhi azzurri, capelli castani ed è molto riservata sulla vita privata tanto che sui social non riusciamo a capire se sia single o fidanzata.

Ama viaggiare, fotografare paesaggi e ha trovato delle ottime amiche recitando nella serie italiana. L’agenzia che la rappresenta è Maydel ovvero la stessa di molti celebri attori spagnoli come Jaime Lorente e Alvaro Morte. Lavora anche come modella e su Instagram leggiamo che le piace lavorare con fotografi che sanno rendere il set un luogo in cui poter giocare in totale libertà.

Ecco qualche scatto dalla pagina Instagram dell’attrice di Summertime:

