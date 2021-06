É uscito poche ore fa in tutte le piattaforme streaming e negli online store il nuovo singolo di Carl Brave e di Noemi, intitolato Makumba.



Carl Brave, pseudonimo di Carlo Luigi Coraggio, è un rapper, cantautore, produttore discografico ed ex cestista italiano. Le sue canzoni su Spotify raggiungono oltre i 2 milioni di streaming mensili.

Noemi, invece, prosegue il lavoro di ricerca iniziato con “Metamorfosi” e “Glicine” e incontra uno degli esponenti di spicco della scena alternativa romana che ormai da qualche tempo sta vivendo un momento magico. Nella sua decennale carriera ha duettato con diversi dei più grandi nomi del panorama nazionale, da Fiorella Mannoia a Franco Battiato, fino ad uno dei maggiori esponenti del mondo urban, Inoki.

Makumba: ecco qui il testo e non dimenticarti di ascoltarlo!

Testo:

E mentre il sole sale sale sale sale su

E a chi ci vuole male male male una macumba

Che mi frega a me, mi basta che rimani tu

Uh uh,

Se avessi come a casa mia

Adesso che non ci sei più

Vorrei quasi buttarmi via

Tu porti il tuo cane giù

Vai sempre a Santa Maria

La piazza che ci dice addio

Un russo canta o’ sole mio

Tu non sei più il sole mio

Il solito menu

Che ci hanno fatto i filtri su

Come facevi tu

Magari è solo un déjà vu

Di un déjà vu di un déjà vu che ho avuto quella sera

E mentre il sole sale, sale, salе, sale su

E a chi ci vuole male, malе, male una macumba

Che mi frega a me, mi basta che rimani tu (Che rimani tu)

Uh uh, uh uh

g

E andavi fuori di testa

Quella mezza tresca

È tutto ciò che ci resta

E andavo fuori di testa

Il tuo numero in tasca

è tutto ciò che mi resta, mi resta di te

Le sagome delle montagne si abbracciano in cielo

Troppo falso

Pensavo di volare, ma un attimo e cadevo giù, uh

Oggi il sole scioglie le suole di queste Etro

Mi hai lasciato appeso ad un discorso in sospeso

Non ti vedo da quel giorno in quel fast food a Orvieto

E mentre il sole sale, sale, sale, sale su

E a chi ci vuole male, male, male una macumba

Che mi frega a me, mi basta che rimani tu

Uh uh, uh uh

E mentre il sole sale, sale, sale, sale su

E a chi ci vuole male, male, male una macumba

Che mi frega a me, mi basta che rimani tu (Che rimani tu)

Uh uh, uh uh

E andavi fuori di testa

Quella mezza tresca

È tutto ciò che ci resta

E andavo fuori di testa

Il tuo numero in tasca

È tutto ciò che mi resta, mi resta

E mentre il sole sale, sale, sale, sale su

E a chi ci vuole male, male, male una macumba

Che mi frega a me, mi basta che rimani tu (Che rimani tu)

Uh uh,

E andavi fuori di testa

Quella mezza tresca

È tutto ciò che ci resta

E andavo fuori di testa

Il tuo numero in tasca

È tutto ciò che mi resta, mi resta di te