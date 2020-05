L’attesa è quasi finita. A partire dal prossimo 15 maggio avremo finalmente la possibilià di goderci Skam Italia 4, la quarta attesissima stagione del formati norvegese. La stagione. che i fan aspettano da ormai un annetto, ha vissuto un processo come sapete piuttosto travagliato.

Lo scorso anno, infatti, in occasione del Gffoni Film Festival 2019, il regista Ludovico Bessegato aveva annunciato la cancellazione dello show. Fortunatamente, grazie alla collaborazione fra Tim Vision e Netflix, tutto si concluso per il meglio.

Skam Italia 4: tutto quello che sappiamo sulla nuova stagione

La quarta stagione vede protagonista Sana (Beatrice Bruschi), una ragazza italiana di seconda generazione, musulmana praticante. Sana, dopo aver cercato negli anni, un equilibrio tra i suoi valori e quelli delle sue compagne di liceo e della società italiana, della quale si sente orgogliosamente parte, si troverà ad affrontare situazioni che metteranno lentamente in crisi questa armonia. In un processo di crescita che farà emergere alcune distanze tra lei e il suo gruppo di amiche storiche, Sana dovrà trovare un compromesso tra i suoi valori religiosi e i suoi sentimenti per Malik (El Mehdi Meskar), un amico del fratello con cui è nata una forte intesa.

La regia e la sceneggiatura sono nuovamente affidate a Ludovico Bessegato, showrunner della serie. Per questa quarta stagione il regista si è avvalso della collaborazione – come consulente alla sceneggiatura – di Sumaya Abdel Qade. La sociologa e scrittrice ha all’attivo già due romanzi pubblicati per Mondadori, madre di tre figli, è musulmana praticante ed molto attiva nella sua comunità e attivista per i diritti delle donne.

Pur basandosi sull’omonimo teen drama norvegese, SKAM Italia non è infatti semplice remake. Le sceneggiature originali sono state fortemente adattate alla nostra realtà e al linguaggio dei ragazzi italiani, permettendo così l’identificazione totale con la storia.

Il cast

Nei nuovi episodi i fan ritroveranno i personaggi amati, come Martino (Federico Cesari), Niccolò (Rocco Fasano), Eva (Ludovica Martino), Giovanni (Ludovico Tersigni), Silvia (Greta Ragusa), Federica (Martina Lelio), Elia (Francesco Centorame), Luchino (Nicholas Zerbini), Filippo (Pietro Turano) ed Eleonora (Benedetta Gargari). A loro fianco incontreranno nuovi volti pronti a fare il proprio ingresso in scena.

Come vedere Skam Italia 4 in streaming

Per seguire Skam in streaming vi invitiamo ad attivare il servizio Tim Vision a questo link o ad attivare Netflix collegandovi qui.