100% Paw Patrol per un’intera settimana su Nick Jr!

Da Lunedì 11 a Domenica 17 Maggio, in esclusiva su Nick Jr +1, Sky 604, arriva 100% PAW Patrol, un canale speciale che trasmetterà per tutto il giorno, 24 ore su 24, tutte le sei stagioni della mitica squadra di cuccioli esperti in salvataggi, capitana dal leader Ryder. Un ragazzo intelligente che incita la sua squadra con il motto “Niente è faticoso per un cucciolo coraggioso“.

Nel PAW Patrol pop-up channel non mancheranno delle sorprese per i più piccoli a casa. Come l’attesissimo speciale, uscito a Natale 2019 al cinema, da 45 minuti Mighty Pups che verrà trasmesso per la prima volta in televisione dal 15 maggio proprio all’interno del pop up channel.

Trama dell’episodio speciale di Paw Patrol

Un gigantesco meteorite si è schiantato sopra Adventure Bay. Ryder, il leader e giovane eroe protettore della sua cittadina, chiama a raccolta la sua vivace squadra di sei cuccioli, i mitici cagnolini della PAW Patrol, che escogitano nuove tecniche e avventure, potenziando le loro qualità per risolvere questa emergenza. Nuove attrezzature e poteri per i sei cuccioli. Marshall, piccolo dalmata, è il pompiere da salvataggio. Skye, cucciolo femmina di cocckapoo, si occupa del soccorso aereo. Rubble, il muscolosetto cucciolo di bulldog inglese, solleva e ripristina disastri. Chase, il cane poliziotto, che di razza è un pastore tedesco, è iconico nel suo essere il primo della squadra agli ordini di Ryder, perché protettivo e di soccorso. Rocky, il meticcio, ricicla oggetti e materiali per creare gli strumenti giusti per affrontare i pericoli e le necessità. E infine Zuma, il cucciolo di labrador, soccorritore acquatico della squadra.

Piccoli in missione, preparatevi per una settimana di avventura. Correte con i cuccioli della serie e divertitevi con il Pop-Up Channel 100% PAW Patrol. Qui potrete rivedere tutti gli episodi della vostra amata serie animata Paw Patrol.