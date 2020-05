Il 14 maggio prossimo segnerà, finalmente, il ritorno di Skam Italia, la serie cult fra i teenager di Cross Productions – TIMVISION. Skam Italia 4, come ormai di certo saprete, sarà incentrata sul personaggio di Sana, interpretata da Beatrice Bruschi.

Sana è una ragazza italiana, musulmana praticante, con genitori di origine straniera. Dopo aver cercato negli anni, un equilibrio tra i suoi valori e quelli delle sue compagne di liceo e della società italiana, Sana si troverà all’improvviso ad affrontare situazioni che metteranno in crisi questa armonia. Ben presto, la giovane si troverà divisa fra i suoi valori religiosi, i suoi sentimenti per Malik (Mehdi Meskar) e le sue amiche.

I libri per prepararsi alla quarta stagione di Skam Italia

Come vi abbiamo raccontato qui su Ginger Generatiion, la quarta stagione di Skam Italia potrebbe essere quella più importante in asosluto. Questa stagione in particolare, infatti, darà voce ad una fetta di adolescenti che scelgono di non uniformarsi a quelli che sono valori condivisi dalla maggior parte dei loro coetanei.

Alla regia, come sempre Ludovico Bessegato. Per prepararsi, il regista ha studiato a fondo la comunità musulmana in Italia. La produzione di Skam Italia 4 si è infatti avvalsa della consulenza di Sumaya Abdel Qader, sociologa, scrittrice con all’attivo già due romanzi pubblicati per Mondadori, madre di tre figli, musulmana praticante, molto attiva nella sua comunità e attivista per i diritti delle donne.

Se volete prepararvi alla quarta stagione di Skam Italia ed essere dunque sul pezzo vi invitiamo caldamente ad acquistare i due libri di Sumaya, Quello che abbiamo in testa e Porto il velo, adoro, i Queen. Nuove italiane crescono. I due romanzi parlano proprio del rapporto che le donne musulmane italiane hanno con la società “occidentale” che le circonda.