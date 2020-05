Disney Family Singalong: ecco dove rivederlo in streaming

Nella notte fra il 10 e l’11 maggio è andato in onda sulla ABC il Disney Family Singalong Vol 2. Come vi abbiramo raccontato su Ginger Generation, si è trattato del secondo capitolo di un format ABC che ci ha fatto letteralmente impazzire.

In questa occasione, un nutrito gruppo di artisti e celebrità si è riunito, seppure a distanza, per interpretare alcune delle canzoni Disney più celebri di sempre. Stiamo parlando, fra gli altri, di Katy Perry, Christina Aguilera e Miguel, Shakira o ancora Halsey. Ma non è finita qui! Ad aprire lo show è stata la performance di Idina Menzel sulle note di A Whole New World, mentre dal lato cinematografico abbiamo assistito alla performance di Hakuna Matata ad opera di Seth Rogen, Billy Eichner e Donald Glover.

Con tutto il rispetto con questo Vol 2, in ogni caso, il Disney Family Singalong Part 1 ci è piaciuto decisamente di più!

Disney Family Singalong Vol 1: le canzoni, le esibizioni e come rivederlo in streaming!

Ad alternarsi in questa a dir poco deliziosa maratona Disney sono stati alcuni dei nostri artisti preferiti in assoluto. Pensiamo per esempio ad Ariana Grande, ma anche a Darren Criss, a Beyoncé (ospite a sorpresa!) e a Christina Aguilera.

La vera ciliegina sulla torta, in ogni caso, è stata senza ombra di dubbio la reunion del cast di High School Musical. Gli attori dello storico show hanno infatti cantato per l’occasione We’re all in this together tutti insieme, eccezion fatta per Zac Efron. L’indimenticabile Troy Bolton infatti, ha deciso per l’occasione di rimanere defilato e di registrare un video messaggio a parte.

La bella notizia è che nel caso in cui vi foste persi lo show lo potete recuperare quando volete su Disney Plus! Attivando la prova gratuita della piattaforma avrete infatti accesso al Disney Family Singalong e a molti altri contenuti ancora!