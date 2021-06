SKAM Italia 5: chi sarà il protagonista della nuova stagione?

Netflix ha realizzato tutti i nostri sogni ed ha confermato che SKAM Italia 5 arriverà sulla piattaforma nel 2022 (ecco i dettagli!). Adesso, però, si aprono tantissime domande e la prima più importante è: chi sarà il protagonista della nuova stagione?

SKAM Italia 5 - Primo teaser, arriva su Netflix nel 2022!

Come sicuramente saprete, SKAM Italia, come anche la serie originale norvegese, racconta le vite di un gruppo di amici di un liceo di Roma ed ogni stagione focalizza l’attenzione sulla storia di uno di loro; nella prima stagione Eva (Ludovica Martino), nella seconda Martino (Federico Cesari), nella terza Eleonora (Benedetta Gargari) e nella quarta Sana (Beatrice Bruschi).

Elia sarà protagonista di SKAM Italia 5?

SKAM Italia 5 seguirà le avventure di un altro dei ragazzi, ma ancora non sappiamo con certezza di chi. Ovviamente, però, abbiamo delle ipotesi. Quella più probabile sembra puntare al personaggio di Elia, interpretato da Francesco Centorame; è un personaggio molto amato dai fan, ma di cui non abbiamo ancora avuto la possibilità di scoprire molto.

Alla fine della quarta stagione abbiamo visto Elia parlare con Filippo (Pietro Turano) della possibilità di trasferirsi da lui nella stanza lasciata libera da Eleonora (pagando l’affitto). Con la fine del liceo il ragazzo sogna un futuro lontano dalla sua casa e lontano dal padre, con il quale probabilmente non è molto legato. Con l’addio alla vecchia vita e la maturità in arrivo il sogno di indipendenza si fa sempre più forte per lui.

Dall’altro lato la sua cotta per Sana non sembra essere passata, nonostante la ragazza abbia messo in chiaro di non essere interessato, soprattutto perché Elia non è musulmano. A nulla sono valsi i tentativi del ragazzo di conquistarla. Un po’ rassegnato mentre si trovano a casa di lei intraprende una conversazione con Emma Covitti (una delle UFB) che nella seconda stagione aveva frequentato Martino. La ragazza confessa ad Elia che avrebbe voluto baciarlo quella sera a casa di Federica e i due si scambiano uno sguardo di intesa. Che ci sarà un futuro per loro due?

SKAM Italia 4 - Intervista a Francesco Centorame

Silvia e Luchino:

Altri due personaggi che potrebbero, e si meriterebbero, di essere protagonisti di SKAM Italia 5 sono Silvia e Luchino, interpretati rispettivamente da Greta Ragusa e Nicholas Zerbini. Alla fine della quarta stagione abbiamo visto Silvia in camera sua con Luca. Tra i due, che sono sempre stati leggeri e divertenti, c’è per la prima volta un momento di serietà e onesta dolcezza. Hanno in comune più di quanto pensassero: entrambi pensano di essere molto meno di quello che sono.

Cosa scopriamo di lei? Che la situazione familiare di Silvia è un disastro che si ripercuote silenziosamente nella vita della ragazza. Quando Luchino è costretto a nascondersi nell’armadio della ragazza per l’arrivo improvviso del padre di lei, scopriamo che Silvia, al contrario di quanto dà a vedere, ha i suoi dolori. Nella breve visita del padre (Pietro Ragusa), intuiamo che i suoi problemi alimentari, quel sentimento di inferiorità che soffre continuamente è, come capita spesso, una conseguenza della situazione a casa. Fortunatamente, alla fine, la ragazza scopre di avere Luchino al suo fianco, una presenza positiva nella sua vita.

Un nuovo cast?

Un’altra possibilità è che SKAM Italia 5 segua l’esempio di Francia e Germania, ovvero faccia una nuova stagione con un cast completamente nuovo, magari con un fratello/sorella minore di uno del protagonisti storici. Anche questa possibilità ci lascerebbe la speranza di rivedere, anche se solo come guest star, alcuni degli attori originali, ma sicuramente darebbe alla serie un’atmosfera tutta nuova.

Ecco cosa ci aveva risposto Bessagato alla possibilità di andare avanti con SKAM Italia 5:

SKAM Italia 4 - Intervista a Ludovico Bessegato

